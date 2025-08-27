ΔΕΘ: Νέες πιέσεις από τη δημοσκοπική φθορά και αναζήτηση «λαγού από το καπέλο»

Στις θετικές επιστήμες, η αρχή «ένα ίσον κανένα» είναι απαράβατη: αν ένα φαινόμενο παρατηρηθεί μόνο μια φορά, μπορεί μεν να κινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων να το ψάξουν περισσότερο, ωστόσο, μόνο διά της επανάληψής του μπορεί να γίνει κανόνας.

Η αρχή αυτή θα μπορούσε να έχει εφαρμογή και στον πιο «ρευστό» κόσμο της πολιτικής: για παράδειγμα, τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης προφανώς και μπορούν να κινήσουν το ενδιαφέρον των αναλυτών και των απλών πολιτών, αλλά πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, ας πούμε, «τετελεσμένα». Ενδεχομένως αποτυπώνουν μια τάση, η οποία θα μπορέσει να γίνει πιο ορατή αν και άλλες μετρήσεις δώσουν παρόμοια αποτελέσματα.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η δημοσκόπηση της Interview, που δημοσιεύτηκε χθες και κατέγραψε σημαντικές απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία και ένα εξαιρετικά ρευστό πολιτικό σκηνικό, δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία: αντιθέτως, στο κυβερνών κόμμα έχει αρχίσει να γίνεται σαφές ότι – με κάποια χρονοκαθυστέρηση – οι συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν ορατές και ότι θα υπάρξει εμφανής δημοσκοπική φθορά.

Ωστόσο, οι απώλειες 4,5 εκατοστιαίων μονάδων από την προηγούμενη μέτρηση (η ΝΔ έπεσε από το 25,9% στο 21,4% του Ιουνίου) σίγουρα δεν είναι κάτι που προκαλεί ικανοποίηση σε Μαξίμου και Πειραιώς. Βέβαια, κομματικές πηγές εκτιμούν ότι οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν τον Σεπτέμβριο πλέον θα δείχνουν πιο… ήπιες απώλειες για το κυβερνών κόμμα, ενώ επισημαίνουν και το τερατώδες 24% της «γκρίζας ζώνης» του «άλλο κόμμα/αναποφάσιστοι».

Εντούτοις, η πτώση της ΝΔ σε συνδυασμό με το κάλεσμα των πολιτών προς την κυβέρνηση για μείωση της φορολογίας (57%, ας σημειωθεί εδώ ότι μόλις 18% ασχολείται με τις μεταρρυθμίσεις) και για φορολογικές ελαφρύνσεις στα εισοδήματα από 20.000 ως 40.000 ευρώ (41%) στέλνουν διπλό μήνυμα στο Μαξίμου:

· Πρώτον, ότι η υπομονή των πολιτών με την κυβέρνηση έχει αρχίσει να εξαντλείται και

· Δεύτερον, ότι το «πακέτο» των μέτρων που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ θα πρέπει να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στα εισοδήματά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ξαναγράψει το topontiki.gr, γίνεται από το οικονομικό επιτελείο υπερπροσπάθεια ώστε τα 1,5 δισ. ευρώ, στα οποία κοστολογείται το πακέτο της ΔΕΘ να αυξηθεί – με στόχο να φθάσει τα 2 δισ. ευρώ – και, παράλληλα, καθώς λίγο-πολύ το περίγραμμα των μέτρων έχει ήδη διαρρεύσει, να βρεθεί κι ένας «λαγός από το καπέλο», δηλαδή, μια εξαγγελία της τελευταίας στιγμής που θα κάνει ο πρωθυπουργός και θα στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξάντλησε κάθε όριο.

Το σίγουρο είναι ότι τα βασικά μέτρα θα απευθύνονται στη μεσαία τάξη και στους συνταξιούχους, δύο κομμάτια του εκλογικού σώματος που τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί μεγάλη πίεση, τόσο από την ακρίβεια όσο και από τις αναπροσαρμογές της φορολογικής πολιτικής (π.χ., ελεύθεροι επαγγελματίες). Επίσης σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποκλείσει την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι και κάποιες ιδέες περί τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας «μπήκαν στο συρτάρι».

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τις εξαγγελίες εντός ενός διλημματικού πλαισίου αντιπαραβάλλοντας τη σταθερότητα που η κυβέρνηση εγγυάται με την ασάφεια στο χώρο της αντιπολίτευσης (βοηθά και το γεγονός ότι το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να «ξεκολλήσει» δημοσκοπικά από τις «χαμηλές πτήσεις» γύρω από το 15% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος), σε μια προσπάθεια η ΝΔ να ανακτήσει το πολιτικό πλεονέκτημα και να κάνει την πολυπόθητη επανεκκίνηση.

