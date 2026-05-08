search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

08.05.2026 14:53

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

08.05.2026 14:53
famellos 654- new

Για σενάρια «παραπολιτικής» έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια που ακούγονται γύρω από την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα, κατά τη συνέντευξη του στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Φόρουμ της «Ημερησίας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να σχολιάσει σενάρια περί «αναστολής λειτουργίας» του κόμματος ή περί απόφασης ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές, είτε μόνος του είτε στο πλαίσιο ενός σχήματος, αλλά να αφήσει τα στελέχη του ελεύθερα να κατέβουν υποψήφια με άλλα ψηφοδέλτια.

«Μη δίνετε σημασία σε όσα συζητιούνται σε μια παραπολιτική σφαίρα, αλλά εμπιστευτείτε αυτό που δίνει αξιοπιστία στην πολιτική, που είναι οι αποφάσεις μας» ήταν η απάντηση του επιχειρώντας να απορρίψει τα σενάρια αυτά.

Επιπλέον σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε την απόφαση να πρωτοστατήσει «σε μια προοδευτική διέξοδο με ένα ενωτικό σχήμα, το οποίο σαφέστατα θα δίνει χώρο και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Και η τελευταία μας απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, για να μην υπάρχει κανένα παραπολιτικό σχόλιο ή σκιά, αποφάσισε ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, [ότι είναι] καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, και συγκλίσεις με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

Παραπέμποντας στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ όλο τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή τις προσκλήσεις σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά τόνισε καταρχάς πως «το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε έναν λανθασμένο, για τη χώρα και τον προοδευτικό χώρο, μοναχικό δρόμο. Δεν μπορεί να κερδίσει όμως έτσι τη Δεξιά ο προοδευτικός χώρος». Και συμπλήρωσε: «Ούτε ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο δεύτερο, ψάχνουμε μια απάντηση μια προοδευτική διέξοδο απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη».

 Άρα, είπε παραπέμποντας στις επίσημες αποφάσεις του κόμματος, «εδώ και ενάμιση χρόνο λέμε στα όργανα μας επίσημα και σοβαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοστατεί και συμμετέχει σε μια προοδευτική διέξοδο, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με την πλατύτερη ενωτική διάθεση, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς παραπολιτικά σχόλια, είμαστε εδώ και πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί η κοινωνία θέλει απαντήσεις. Σε αυτές τις απαντήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα θα βοηθήσει για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος». 

«Έχουμε καθαρή θέση την οποία υπηρετώ και προσωπικά»

«Το ερώτημα στους πολίτες στις εκλογές δεν θα είναι η παραπολιτική αλλά το αν θα έχουμε κυβέρνηση η οποία θα είναι τίμια, θα είναι δίκαιη, θα είναι προοδευτική ή θα αφήσουμε χώρο στην αντιπολιτικά και στη διαφθορά» τόνισε. Και κατέληξε σημειώνοντας πως τα παραπάνω είναι και προσωπική πολιτική επιλογή:

«Έχουμε πάρει καθαρή θέση και την υπηρετώ και προσωπικά γιατί είναι η πολιτική μου επιλογή αλλά αυτό είναι και η ταυτότητα του προοδευτικού χώρου».

Διαβάστε επίσης:

Το ΚΚΕ αιτιολογεί την ψήφο του στην Ευρωβουλή για την κτηνοτροφία

Γεραπετρίτης: Για υποκίνηση σε μίσος κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες στην Κωνσταντινούπολη – Ελπίδες για αίσιο τέλος σύντομα

Γκάλοπ MRB και Pulse: Η ΝΔ αντέχει, με εμφανή την κόπωση – Πόσο απειλούν το ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική, αξιόπιστες μόνο οι αποφάσεις μας»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

androulakis_0805_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει για την 4ήμερη εργασία: «Κι όμως γίνεται» (video)

gametime_paovoleey
ADVERTORIAL

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

police_germany
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζεται η ομηρία σε τράπεζα – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερα στην πόλη Σίντσιγκ (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:04
famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική, αξιόπιστες μόνο οι αποφάσεις μας»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

androulakis_0805_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει για την 4ήμερη εργασία: «Κι όμως γίνεται» (video)

1 / 3