Κύπελλο Ελλάδας: Ώρα στέψης με «ασπρόμαυρο» τελικό – Μονομαχία ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Η μεγάλη ώρα του φετινού τελικού Κυπέλλου Ελλάδος έφτασε. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μονομαχούν στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό με φόντο την πρώτη κούπα της σεζόν.

Ο τελικός είναι «ασπρόμαυρη» υπόθεση. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ οι δύο φιναλίστ, με τον «Δικέφαλο» να αποκλείει κατά σειρά Ατρόμητο, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ από πλευράς τους οι Κρητικοί, μετά την επική πρόκριση επί της ΑΕΚ, πήραν το εισιτήριο μέσω… Λιβαδειάς.

Όπως δήλωσε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην χθεσινή (24/4) συνέντευξη Τύπου, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πέρασε από έναν… τυφώνα, όμως η ιστορία του Δικεφάλου έχει αποδείξει πως είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα και αντιδράει σ’ αυτά.

Απέναντι του οι ψυχωμένοι Κρητικοί, με τους Κόντη-Λαμπρόπουλο να δίνουν το… σύνθημα, δηλώνοντας πως φέτος τα πράγματα είναι αλλιώς, με τον περσινό χαμένο τελικό να τους «πεισμώνει».

Στα των απουσιών, μοναδική -αλλά κομβική- απουσία του ΟΦΗ θα είναι ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, με τον Ισπανό να μην προπονείται ούτε χθες στην πρόβα τζενεράλε και να παραμένει στα «πιτς».

Τρία ονόματα στο απουσιολόγιο του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τους Γιώργο Γιακουμάκη, Ντέγιαν Λόβρεν και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να ταλαιπωρούνται από τραυματισμό.

Όσον αφορά τις 11άδες των δύο ομάδων, οι Θεσσαλονικείς θα πορευτούν πιθανότατα με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, ενώ «σίγουροι» στην άμυνα θεωρούνται οι Μπάμπα, Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης, με τη θέση του δεξιού μπακ να «διεκδικείται» από τους Κένι και Σάντσες.

Στα χαφ, στην περίπτωση που ο Μεϊτέ βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο -κάτι που θα αποφασίσει το ιατρικό επιτελείο-, θα ξεκινήσει στο «πλευρό» του Μαγκομέντ Οζντόεφ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «δέκα» σε ελεύθερο ρόλο. Ο Τάισον θα είναι ο βασικός αριστερός εξτρέμ, ενώ στο σενάριο που ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρεθεί στο έτερο «φτερό», ο Ανέστης Μύθου θα πάρει φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης, ελέω του κανονισμού του φετινού Κυπέλλου.

Ο Χρήστος Κόντης φαίνεται πως έχει λίγους πονοκεφάλους για την βασική ενδεκάδα, με την τελευταία προπόνηση των Κρητικών να διεξάγεται υπό την παρουσία του Μιχάλη Μπούση. Ο Χριστογεώργος θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Κωστούλα να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ.

Εν τη απουσία του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο Μαρινάκης θα βρεθεί στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Αθανασίου αντίστοιχα στ’ αριστερά, ενώ το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από τους Αποστολάκη-Καραχάλιο. Βασική επιθετική τριάδα για τους Κρητικούς οι… φορμαρισμένοι Σενγκέλια, Νους και Σαλσέδο.

Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sports 1 HD, ενώ διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ευαγγέλου, με βοηθούς τους Καραγκιζόπουλο-Φωτόπουλο. Τέταρτος διαιτητής ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Παπαπέτρου και Φωτιάς.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μπεγερίν «ψαλίδισε» κάθε ελπίδα της Ρεάλ για τον τίτλο

Euroleague: Τα ζευγάρια των play off και ο δρόμος τον τελικό του Final 4 της Αθήνας

Τελικός Κυπέλλου: Ο Κόντης στέλνει μήνυμα μάχης για τον ΟΦΗ – «Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, αλλά είμαστε σε καλό μομέντουμ»