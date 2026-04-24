ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 22:17
Τελικός Κυπέλλου: Ο Κόντης στέλνει μήνυμα μάχης για τον ΟΦΗ – «Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, αλλά είμαστε σε καλό μομέντουμ»

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει για τον ΟΦΗ, αλλά και συνολικά για την Κρήτη, ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του θα μπει στο γήπεδο αποφασισμένη να παλέψει με όλες της τις δυνάμεις.

Ο ΟΦΗ δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το «παρών» στον τελικό της διοργάνωσης, αυτή τη φορά αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (25/04, 20:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ), σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο βάρος και για τις δύο πλευρές.

Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στη σπουδαιότητα της πρόκλησης που έχουν μπροστά τους οι ποδοσφαιριστές του, επισημαίνοντας την ανάγκη για μαχητικότητα και απόλυτη συγκέντρωση, ώστε να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Η στιγμή είναι ιδανική για εμάς»

«Ο τελικός είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για εμάς, για το οποίο όλη η Κρήτη και εμείς περιμένουμε. Προσπαθούσαμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τον τελικό, εκτός από την περασμένη εβδομάδα. Φαβορί είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κατακτήσει τέσσερα κύπελλα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Το όνειρό μας είναι τεράστιο. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας κόντρα σε έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε να το χαρούμε. Ελπίζουμε στο τέλος να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο», σημείωσε ο τεχνικός των Κρητικών.

«Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με την ατομική τους ποιότητα μπορούν να κερδίσουν τα παιχνίδια. Μεσοεπιθετικά, διαθέτει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και ταλέντο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε αρκετή ώρα την μπάλα για να μην δεχθούμε την πίεση του αντιπάλου με την μπάλα. Το κυριότερο είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια», τόνισε.

Μιλώντας, τέλος για το γεγονός ότι ο τελικός διεξάγεται εν μέσω πρωταθλήματος, ο ίδιος είπε: «Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format του πρωταθλήματος δεν είναι ιδανικό, γιατί αν κατακτήσουμε το κύπελλο αύριο, τα Play Offs 5-8 δεν θα έχουν καμία σημασία. Νιώθουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε σε ένα καλό μομέντουμ. Αγωνιστικά, η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα».

