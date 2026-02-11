Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ ο τελικός των… 100 χρόνων στο Πανθεσσαλικό

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών, με τους Θεσσαλονικείς να αποκλείουν τον Παναθηναϊκό και τους Κρητικούς τον Λεβαδειακό. Ιδιαίτερο στοιχείο της φετινής αναμέτρησης αποτελεί το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες συμπληρώνουν 100 χρόνια ιστορίας.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη διεξαγωγή του τελικού στο ΟΑΚΑ, ωστόσο λόγω μη έγκαιρης ετοιμότητας, το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό.

Ο ΠΑΟΚ στον 24ο τελικό της ιστορίας του

Με δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό (1-0 στη Λεωφόρο και 2-0 στην Τούμπα), ο ΠΑΟΚ του Ράζβαν Λουτσέσκου εξασφάλισε την 24η συμμετοχή του σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Καθοριστικός στην ημιτελική σειρά ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος βρήκε δίχτυα τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στη ρεβάνς της Τούμπας άνοιξε το σκορ στο 71’, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Δημήτρης Χατσίδης στο 87’, με τους δύο παίκτες να έχουν περάσει ως αλλαγές.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γιορτάζει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της (20 Απριλίου 1926) και θέλει να συνδυάσει την επέτειο με την κατάκτηση του τροπαίου.

ΟΦΗ: Πρόκριση με πάθος και αριθμητικό μειονέκτημα

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, απέκλεισε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και θα αγωνιστεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά σε τελικό Κυπέλλου και τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Στη ρεβάνς στο «Λάμπρος Κατσώνης», η κρητική ομάδα έμεινε με δέκα παίκτες από το 34’ λόγω αποβολής του Σαλσίδο (δεύτερη κίτρινη), ωστόσο άντεξε στην πίεση και βρήκε το «χρυσό» γκολ με τον Λαμπρόπουλο στο 45’, επικρατώντας 1-0.

Ο ΟΦΗ, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και επίσης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, θα επιδιώξει να γράψει ιστορία σε έναν τελικό με ξεχωριστό συμβολισμό.

Καλοκαιρινός: «Και τώρα το κύπελλο στο Ηράκλειο»

Με αφορμή την πρόκριση του ΟΦΗ, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνεχάρη την ομάδα με δημόσια δήλωσή του:

«Ένα μεγάλο “Μπράβο!” στους ποδοσφαιριστές, στο τεχνικό επιτελείο και στη διοίκηση και στον κόσμο του ΟΦΗ για την τεράστια πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πετύχατε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη αντισταθμίζοντας το αριθμητικό μειονέκτημα με το αγωνιστικό πάθος, τιμήσατε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Και τώρα στον τελικό για τη νίκη, με το κύπελλο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη».

Ο τελικός της 25ης Απριλίου προμηνύεται ιδιαίτερος, με το Πανθεσσαλικό να «ντύνεται» στα ασπρόμαυρα και δύο ιστορικούς συλλόγους να διεκδικούν το τρόπαιο σε μια χρονιά-ορόσημο για την πορεία τους.

Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

Τελικός

Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026

