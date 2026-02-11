search
11.02.2026 20:42

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – LIVE ο ημιτελικός Κυπέλλου στην Τούμπα

11.02.2026 20:42
paok-panathinaikos-234-1

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, στη ρεβάνς του μεταξύ τους 0-1 για τα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-0 Ασίστ Χατσίδη γκολ από τον Γιακουμάκη στο 71′

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου

Η ενδεκάδα του ΠΑΟ 

Λαφόν,  Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκανσον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι:

Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης

Στον πάγκο του ΠΑΟ είναι οι:

Κότσαρης, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Παντελίδης, Μπόκος, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»

Ο ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου για 2η σερί χρονιά

Τι κάνει ο Snoop Dogg στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;

