ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – LIVE ο ημιτελικός Κυπέλλου στην Τούμπα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, στη ρεβάνς του μεταξύ τους 0-1 για τα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Live η εξέλιξη του σκορ:
1-0 Ασίστ Χατσίδη γκολ από τον Γιακουμάκη στο 71′
1′ Σέντρα στο ματς
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου
Η ενδεκάδα του ΠΑΟ
Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκανσον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι:
Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης
Στον πάγκο του ΠΑΟ είναι οι:
Κότσαρης, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Παντελίδης, Μπόκος, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.
