ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – LIVE ο ημιτελικός Κυπέλλου στην Τούμπα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, στη ρεβάνς του μεταξύ τους 0-1 για τα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-0 Ασίστ Χατσίδη γκολ από τον Γιακουμάκη στο 71′

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου

Η ενδεκάδα του ΠΑΟ

Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκανσον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι:

Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης

Στον πάγκο του ΠΑΟ είναι οι:

Κότσαρης, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Παντελίδης, Μπόκος, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

