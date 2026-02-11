Τι κάνει ο Snoop Dogg στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;

Αφού ενθουσίασε τους θεατές με μια σειρά από κομψές εμφανίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ο Snoop Dogg επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με μια νέα, ελαφρώς πιο επίσημη, δουλειά, ως… προπονητής. Η δουλειά συνοδεύεται από μια φρέσκια γκαρνταρόμπα με εμφανίσεις επίσης κουλ.

Μέχρι στιγμής, έχει εντοπιστεί να φοράει ένα μακρύ, λευκό, αφράτο παλτό, κόκκινο καπέλο και γάντια, να παρακολουθεί τον αγώνα κατάβασης γυναικών και να συνομιλεί χαλαρά με τους θεατές στο μικτό διπλό του curling, φορώντας ένα ζιπ-τζάκετ με τα πρόσωπα των παικτριών της Ομάδας των ΗΠΑ.

Περιπλανώμενος στους παγωμένους δρόμους της Κορτίνα με ένα γούνινο καπέλο, παλτό κυνηγού και αρκετή έπαρση ώστε το μετάλλιο με τη νιφάδα χιονιού που κρέμεται από τον λαιμό του να κουδουνίζει, ο προπονητής Snoop (όπως γράφει ένα από τα σκουφάκια του) εμφανίζεται να είναι στο στοιχείο του, αναφέρει το CNN.

Just casually hitting backflips in warms ups with Snoop Dogg around. Dont really follow figure skating but might have to throw some money on this Ilia Malinin kid#olympics pic.twitter.com/q42d5KnECE — RGF (@rgfray1) February 4, 2026

Είναι η πρώτη φορά που η Ομάδα των ΗΠΑ έχει έναν επίτιμο προπονητή, έναν εθελοντικό ρόλο με τον Snoop να προσφέρει «το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την καρδιά του για να βοηθήσει στην ενθάρρυνση των αθλητών της Ομάδας των ΗΠΑ», σύμφωνα με την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ.

Για όσους πιστεύουν ότι πρόκειται για μια περίεργη συνεργασία, ο ράπερ είναι μακροχρόνιος λάτρης του αθλητισμού. Ήταν λαμπαδηδρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 – και το έκανε ξανά στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

❄️ ¿Qué hace Snoop Dogg practicando curling en los JJOO de Invierno? 🐕🐶



🎤 El rapero está siendo la gran estrella en Milán-Cortina 🎶#MilanoCortina2026 #WinterOlympics pic.twitter.com/Mi1wUYO674 — MARCA (@marca) February 10, 2026

Όπως και το 2024, ο Snoop επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως ειδικός ανταποκριτής του NBC, φέρνοντας το ξεχωριστό τολμηρό και φανταχτερό του στυλ και έναν γνήσιο ενθουσιασμό για όποιο άθλημα σχολιάζει – ή ρίχνεται σε αυτό, μη διστάζοντας να δοκιμάσει τις δυνάμεις του.

«Πηγαίνω στην Κορτίνα», είπε στο NBC ενώ περπατούσε στους δρόμους πριν από την τελετή έναρξης, φορώντας γυαλιά ηλίου. «Έχουμε όμορφους ανθρώπους, καλό φαγητό, υψηλή μόδα. Δηλαδή, περνάω υπέροχα».

Το ίδιο, όπως φαίνεται, και οι άνθρωποι πίσω από την γκαρνταρόμπα του με θέμα την Ομάδα ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Καναδάς: Οι πρώτες στιγμές μετά το μακελειό στο σχολείο – Αντικρουόμενες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη (videos)

Ο Φιντάν ανοίγει ξανά θέμα πυρηνικών για την Τουρκία – Οι στόχοι της Άγκυρας και η αφορμή του Ιράν

ICE: Πράκτορες που βιάζουν, σκοτώνουν και δωροδοκούνται – Ο «κατάλογος» των… επίλεκτων