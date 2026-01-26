«The Odyssey»: Η εμφάνιση-έκπληξη του ράπερ Travis Scott στην πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan (video)

Σε μια κίνηση που έχει εκπλήξει τόσο στον κόσμο της χιπ χοπ όσο και στον κόσμο του κινηματογράφου, ο Τράβις Σκοτ (Travis Scott) εντάχθηκε επίσημα στο καστ της επερχόμενης επικής επιστημονικής φαντασίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «The Odyssey» (Οδύσσεια).

Η αποκάλυψη έγινε όταν τηλεοπτικό σποτ-έκπληξη προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα AFC Championship, όπου ο ράπερ από το Χιούστον εθεάθη όχι μόνο να ερμηνεύει, αλλά και να εκφωνεί διαλόγους σε μια επικίνδυνη σκηνή.

Ενώ οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του παραμένουν μυστικές, το βίντεο τοποθετεί τον Σκοτ σε ένα συμπόσιο να είναι μαζί με τον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ – Tom Holland) και τον Μενέλαο (Τζον Μπέρνθαλ – Jon Bernthal). Οι πρώτες εικασίες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υποδύεται έναν βάρδο ή αφηγητή. Η συμμετοχή του στην ταινία σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για τον Σκοτ, η προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία του οποίου περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πειραματικά πρότζεκτ όπως το Aggro Drift.

Η συνεργασία του ράπερ με τον σκηνοθέτη δεν είναι η πρώτη. Ο Σκοτ συνέβαλε προηγουμένως με το τραγούδι «The Plan» στο «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο σκηνοθέτης περιέγραψε το τραγούδι ως το «τελευταίο κομμάτι ενός παζλ».

Το ότι θα βρεθεί μπροστά στην κάμερα για μια παραγωγή αυτού του μεγέθους -δίπλα σε ηθοποιούς όπως οι Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Ζεντάγια (Zendaya) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson)– σηματοδοτεί ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για Τράβις Σκοτ.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

