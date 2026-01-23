Όσκαρ 2026: Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και ανατροπές στις υποψηφιότητες

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ αναζωπύρωσε όνειρα, «φούντωσε» προσδοκίες ή διέψευσε ελπίδες.

Και η αλήθεια είναι ότι οι ανατροπές στην ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 98ά Όσκαρ, άφησαν πολλούς με στόμα ανοιχτό και το βλέμμα στο κενό, καθώς το όνειρο για μια θέση στη χρυσή πεντάδα, και ένα βήμα πιο κοντά στο πολυπόθητο αγαλματάκι για κάποιους έμεινε όνειρο…

Η ταινία που σάρωσε δεν ήταν άλλη από το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ που συγκέντρωσε εντυπωσιακές 16 υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί και καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία της Ακαδημίας.

Στη δεύτερη θέση φιγουράρει το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, με 13 υποψηφιότητες, ενώ τέσσερα Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας», «Α’ Γυναικείου Ρόλου» με την Έμμα Στόουν, καθώς και «μουσική» και «διασκευασμένο σενάριο», θα διεκδικήσει η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia».

Την ώρα, ωστόσο, που κάποιοι πανηγύριζαν ανεβαίνοντας σκαλοπάτια, άλλοι αποχαιρετούσαν το όνειρο, μένοντας εκτός -σε αρκετές περιπτώσεις με τρόπο εντυπωσιακό.

Μία από τις πρώτες μεγάλες ανατροπές ήρθε από το «Wicked», με την Αριάνα Γκράντε αλλά και τη Σίνθια Έριβο να μένουν εκτός υποψηφιοτήτων, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν σχεδόν βέβαιες.

Ακόμη μια δυσάρεστη έκπληξη αποτέλεσε η απουσία των νέων τραγουδιών του Στίβεν Σουόρτζμαν από την κατηγορία πρωτότυπου τραγουδιού, ενώ απογοήτευση υπήρξε και για την Τσέις Ινφίνιτι η οποία δεν κατάφερε να μπει στην πεντάδα της Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «One Battle After Another», παρά τη θερμή ανταπόκριση για τις ερμηνείες της.

Οι εκπλήξεις, ωστόσο, δεν ήταν μόνο δυσάρεστες αλλά και ευχάριστες για κάποιους. Μια εξ αυτών, η υποψηφιότητα του Ντελρόι Λίντο για Β’ Ανδρικό Ρόλο στο «Sinners» ο οποίος αν και δεν συγκαταλεγόταν στα φαβορί, κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση του χάρη στην ερμηνεία του ως Delta Slim.

Αίσθηση προκάλεσε, όμως και η απουσία του Πολ Μέσκαλ από τους διεκδικώντες το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Hamnet», τη στιγμή που η συμπρωταγωνίστριά του, Τζέσι Μπάκλεϊ θα διεκδικήσει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία.

Η υποψηφιότητα της Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue» αποτελεί ακόμη μια έκπληξη, καθώς δεν θεωρούνταν δεδομένη επιλογή σε μια τόσο ανταγωνιστική κατηγορία, ενώ η απουσία του «Superman» από τα καλύτερα οπτικά εφέ από τη μία, με την υποψηφιότητα του «The Lost Bus» του Πολ Γκρίνγκρας, από την άλλη, έφερε λίγο τα πάνω κάτω στις προβλέψεις…

Η υποψηφιότητα της Ελ Φάνινγκ για το «Sentimental Value» μαζί μάλιστα με τη συμπρωταγωνίστριά της Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλεάας, ανέτρεψε τα προγνωστικά που ήθελαν τα φώτα στραμμένα μόνο στη δεύτερη, ενώ οι μεγάλες παραγωγές που έμειναν εκτός σημαντικών κατηγοριών, όπως το «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ, το «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ και το «Sorry, Baby» και το «Jay Kelly» άφησαν πολλούς να κοιτούν έκπληκτοι στο κενό.

Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές ήταν, όμως, και η είσοδος του «F1» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, ενώ στις «ηχηρές» απουσίες συγκαταλέγονται και η Τζένιφερ Λόρενς για το «Die My Love», η Μάιλι Σάιρους για το τραγούδι «Dream As One» από το Avatar: Fire and Ash και ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος έμεινε εκτός σκηνοθετικής πεντάδας, παρά τις εννέα υποψηφιότητες του «Frankenstein».

Ο Τζόελ Έτζερτον θεωρείται ένας ακόμη ηθοποιός που αγνοήθηκε, φέτος, με το «Train Dreams» στο οποίο πρωταγωνιστεί να φιγουράρει -μεταξύ άλλων- στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, όχι όμως σε αυτή για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο.

Απών από τη φετινή λίστα είναι, τέλος, ο Τζέιμς Κάμερον. Παρότι το «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε σε μόλις 18 μέρες από την κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων σε εισπράξεις, δεν έχει ιδιαίτερη παρουσία στην κούρσα των Όσκαρ, καθώς είναι υποψήφιο μόνο σε δύο κατηγορίες, «οπτικά εφέ» και «ενδυματολογία».

