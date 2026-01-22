Βραβεία Όσκαρ 2026: Έσπασε το ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες το «Sinners» – Τέσσερις για την «Bugonia» του Λάνθιμου (video)

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα 98α βραβεία Όσκαρ, με την ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) να κάνει νέο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 16 συνολικά. Τέσσερις υποψηφιότητες για την «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου.

Το «Sinners» έσπασε το… στοιχειωμένο ρεκόρ των 14, που είχε το «All About Eve» από το 1950 και ισοφάρισαν ο «Τιτανικός» το 1997 και το «La La Land» το 2016.

Το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Tomas Anderson) βρίσκεται στη δεύτερη θέση, διεκδικώντας συνολικά 13 βραβεία. Παράλληλα, η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου (Έμα Στόουν), Διασκευασμένου Σεναρίου και Μουσικής.

Την παρουσίαση των βραβείων έκαναν οι ηθοποιοί Ντανιέλ Μπρουκς (Danielle Brooks) και Λιούις Πούλμαν (Lewis Pullman), σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες.

Φέτος, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται επίσημα η συμβολή των διευθυντών κάστινγκ, με τη νέα κατηγορία να τιμά έως δύο επαγγελματίες ανά ταινία.

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien).

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

«Bugonia»

«F1»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sinners»

«Train Dreams»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο (Chloé Zhao), «Hamnet»

Τζος Σάφντι (Josh Safdie), «Marty Supreme»

Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another»

Γιοακίμ Τρίερ (Joachim Trier), «Sentimental Value»

Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler), «Sinners»

Α’ Αντρικός Ρόλος

Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet), «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio), «One Battle After Another»

Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan), «Sinners»

Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura), «The Secret Agent»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley), «Hamnet»

Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne), «If I Had Legs I’d Kick You»

Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson), «Song Sung Blue»

Ρενάτε Ρέινσβε (Renate Reinsve), «Sentimental Value»

Έμα Στόουν (Emma Stone), «Bugonia»

Β’ Αντρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Benicio Del Toro), «One Battle After Another»

Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο (Delroy Lindo), «Sinners»

Σον Πεν (Sean Penn), «One Battle After Another»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård), «Sentimental Value»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning), «Sentimental Value»

Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλός (Inga Ibsdotter Lilleaas), «Sentimental Value»

Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan), «Weapons»

Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), «Sinners»

Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), «One Battle After Another»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Train Dreams»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

«Blue Moon»

«It Was Just an Accident»

«Marty Supreme»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

«Butterfly»

«Forevergreen»

«The Girl Who Cried Pearls»

«Retirement Plan»

«The Three Sisters»

Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών

«Avatar: Fire and Ash»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Sinners»

Καλύτερο Κάστινγκ

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«The Secret Agent»

«Sinners»

Καλύτερη Live Action Ταινία Μικρού Μήκους

«Butcher’s Stain»

«A Friend of Dorothy»

«Jane Austen’s Period Drama»

«The Singers»

«Two People Exchanging Saliva»

Καλύτερο Μακιγιάζ και Χτενίσματα

«Frankenstein»

«Kokuho»

«Sinners»

«The Smashing Machine»

«The Ugly Stepsister»

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Arco»

«Elio»

«KPop Demon Hunters»

«Little Amélie or the Character of Rain»

«Zootopia 2»

Καλύτερη Κινηματογράφηση

«Frankenstein»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Train Dreams»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting Through Rocks»

«Mr. Nobody Against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

«All the Empty Rooms»

«Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud»

«Children No More: Were and Are Gone»

«The Devil Is Busy»

«Perfectly a Strangeness»

Καλύτερο Μοντάζ

«F1»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«The Secret Agent»

«It Was Just an Accident»

«Sentimental Value»

«Sirat»

«The Voice of Hind Rajab»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Dear Me» από το «Diane Warren: Relentless»

«Golden» από το «KPop Demon Hunters»

«I Lied to You» από το «Sinners»

«Sweet Dreams of Joy» από το «Viva Verdi»

«Train Dreams» από το «Train Dreams»

Καλύτερη Σκηνογραφία

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Καλύτερος Ήχος

«F1»

«Frankenstein»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Sirat»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

«Avatar: Fire and Ash»

«F1»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

«Sinners»

