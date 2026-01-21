Χρυσά Βατόμουρα 2026: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες του Χόλιγουντ – Από τη «Χιονάτη» μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (video)

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τη 46η διοργάνωση των Χρυσών Βατόμουρων (Golden Raspberry Awards), με τη live-action μεταφορά της «Χιονάτης» από την Disney και την ταινία επιστημονικής φαντασίας «War of the Worlds» με πρωταγωνιστή τον Ice Cube να προηγούνται στην κούρσα, συγκεντρώνοντας από έξι υποψηφιότητες η καθεμία.

Ο θεσμός που αποτελεί το αντίπαλο δέος των Όσκαρ και «βραβεύει» τις ταινίες που απογοήτευσαν κοινό και κριτικούς περισσότερο από κάθε άλλη μέσα στη χρονιά συμπεριέλαβε στην κατηγορία Χειρότερης Ταινίας επίσης τις παραγωγές «The Electric State», «Hurry Up Tomorrow» και «Star Trek: Section 31».

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, ο Abel Tesfaye, γνωστός ως The Weeknd, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Χειρότερου Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Hurry Up Tomorrow» -όπου υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του- μια ταινία που συγκέντρωσε συνολικά πέντε υποψηφιότητες.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα «αναμετρηθεί» με τους Dave Bautista για το «In the Lost Lands», Ice Cube για το «War of the Worlds», Scott Eastwood για το «Alarum» και Jared Leto για το «Tron: Ares».

Στην κατηγορία του Χειρότερου Γυναικείου Ρόλου, οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν τις Ariana DeBose για το «Love Hurts», Milla Jovovich για το «In the Lost Lands», Natalie Portman για το «Fountain of Youth», Rebel Wilson για το «Bride Hard» και Michelle Yeoh για το «Star Trek: Section 31».

Μια ακόμη αξιοσημείωτη κατηγορία είναι αυτή του Χειρότερου Κινηματογραφικού Διδύμου όπου οι υποψήφιοι είναι μεταξύ άλλων ο James Corden μαζί με τη Rihanna για το φιλμ «Smurfs» του 2025 και ο Robert De Niro για τους διπλούς ρόλους του στο «The Alto Nights».

Οι «νικητές» της 46ης διοργάνωσης θα ανακοινωθούν στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.

Αναλυτικά η λίστα με τους υποψήφιους:

Χειρότερη Ταινία

«The Electric State»

«Hurry Up Tomorrow»

«Χιονάτη» (2025)

«Star Trek: Section 31»

«War of the Worlds» (2025)

Χειρότερος Α’ Ανδρικός Ρόλος

Dave Bautista, «In the Lost Lands»

Ice Cube, «War of the Worlds»

Scott Eastwood, «Alarum»

Jared Leto, «Tron: Ares»

Abel «The Weeknd» Tesfaye, «Hurry Up Tomorrow»

Χειρότερος A’ Γυναικείος Ρόλος

Ariana DeBose, «Love Hurts»

Milla Jovovich, «In the Lost Lands»

Natalie Portman, «Fountain of Youth»

Rebel Wilson, «Bride Hard»

Michelle Yeoh, «Star Trek: Section 31»

Χειρότερο Ριμέικ/Σίκουελ

«I Know What You Did Last Summer» (2025)

«Five Nights at Freddy’s 2»

«Smurfs» (2025)

«Χιονάτη» (2025)

«War of the Worlds» (2025)

Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Εφτά Νάνοι (Χιονάτη)

Nicolas Cage, «Gunslingers»

Stephen Dorff, «Bride Hard»

Greg Kinnear, «Off the Grid»

Sylvester Stallone, «Alarum»

Χειρότερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Anna Chlumsky, «Bride Hard»

Ema Horvath, «The Strangers: Chapter 2»

Scarlet Rose Stallone, «Gunslingers»

Kacey Rohl, «Star Trek: Section 31»

Isis Valverde, «Alarum»

Χειρότερο Δίδυμο

Εφτά Νάνοι (Χιονάτη)

James Corden και Rihanna, «Smurfs» (2025)

Ice Cube και η κάμερα στο Zoom «War of the Worlds» (2025)

Robert DeNiro ως Frank και Vito, «The Alto Knights»

The Weeknd και ο τεράστιος εγωισμός του, «Hurry Up Tomorrow»

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Rich Lee, «War of the Worlds» (2025)

Olatunde Osunsanmi, «Star Trek: Section 31»

Anthony και Joe Russo, «The Electric State»

Trey Edward Shults, «Hurry Up Tomorrow»

Marc Webb, «Χιονάτη» (2025)

Χειρότερο Σενάριο

«The Electric State»

«Hurry Up Tomorrow»

«Χιονάτη»

«Start Trek: Section 31»

«War of the Worlds»

