Πέθανε ο Ρότζερ Άλερς, σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Σε ηλικία 76 ετών πέθανε ο Ρότζερ Άλερς συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών».

O Άλερς μεγάλωσε στην Αριζόνα, παρακολουθήσει σε ηλικία 5 ετών τον Πίτερ Παν και από τότε έγινε λάτρης των κινούμενων σχεδίων.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Disney ως μέλος της ομάδας σεναριογράφων στην ταινία Tron (1982). Στη συνέχεια εργάστηκε ως μέλος της ομάδας σεναριογράφων στις ταινίες The Little Mermaid (1989) και The Rescuers Down Under (1990) για την εταιρεία Oliver & Company. Ήταν επικεφαλής σεναριογράφος στην ταινία Beauty and the Beast (1991) και στη συνέχεια δούλεψε στην ταινία Aladdin (1992).

Κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων

Ο Άλερς από κοινού με τον Ρομπ Μίνκοφ σκηνοθέτησαν από κοινού την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (1994).

Ήταν η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για το 1994, ενώ προσωρινά και όλων των εποχών. Ο Άλερς και ο Μινκόφ κέρδισαν τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων καθώς και για την καλύτερη κωμωδία.

Ο Άλες προσάρμοσε την ταινία σε θεατρικό μιούζικαλ, που παρουσιάστηκε στο Broadway, κερδίζοντας Τόνι.

Ο «Βασιλιάς των Λιονταριών» παραμένει η ταινία κινουμένων σχεδίων με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών.

Ο Μπομπ Ίγκερ διευθύνων σύμβουλος της Disnay τόνισε ότι « με το έργο του συνέβαλε στον καθορισμό της εποχής για τα κινούμενα σχέδια. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα προσέφερε στη Disney. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του», έγραψε ο Iger σε μια δήλωση.

