ΕΛΛΑΔΑ

19.01.2026 16:29

«Πυρά» Δεληβοριά σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

19.01.2026 16:29
delivorias

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και την στάση του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών σχολίασε ο Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτησή του στα social media, ξεκαθαρίζοντας πως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος αποτελούν «κόκκινη γραμμή». Παράλληλα, τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό των οικογενειών που διαχωρίζουν τη θέση τους από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως αναφέρει, «και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της».

Ο Φοίβος Δεληβοριάς δηλώνει τη στήριξή του στη στάση αυτή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «μαζί τους 100%», ενώ καταλήγει τονίζοντας ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

