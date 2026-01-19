Μενίδι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών (video)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο πλαστικών, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στο Μενίδι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό τού εργοστασίου έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο εργοστάσιο πλαστικών έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε όλο τον χώρο του ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενα κτίρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον δήμο Αχαρνών Αττικής. January 19, 2026

Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice January 19, 2026

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

