ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

19.01.2026 14:59

Μενίδι: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών (video)

19.01.2026 14:59
menidi_fotia_1901_1920-1080_new

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο πλαστικών, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στο Μενίδι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό τού εργοστασίου έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο εργοστάσιο πλαστικών έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε όλο τον χώρο του ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενα κτίρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Τσατραφύλλιας: Έρχεται επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό την Τρίτη, θα φτάσουν τα 120χλμ/ω οι ριπές των ανέμων

Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να τελειώσει μια περίοδος μεγάλης έντασης – Έξω από το Μαξίμου ο Ανεστίδης

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη (Videos)

