19.01.2026 13:31

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη (Videos)

19.01.2026 13:31
kideia1-new

Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών έδωσαν σήμερα το «παρών» προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη που άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Πέμπτη (15/1) σε ηλικία 83 ετών.

Το φέρετρο με τη σορό της αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, έφτασε από τις 8 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου και παρέμεινε έως τις 10.30 με την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος.

Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες και Φίλιππος Ντε Γκρες έφτασαν λίγα λεπτά πριν από τις 10.30 στη Μητρόπολη Αθηνών.

Βαθύτατα συγκινημένη έφτασε στη Μητρόπολη λίγα λεπτά πριν τις 12 η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Aκολούθησαν ο Βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας με τη σύζυγό του, Βασίλισσα Λετίθια με τις κόρες τους.

Την τέως βασίλισσα Άννα Μαρία υποδέχθηκε ο Παύλος Ντε Γκρες. «Βασίλισσά μας Άννα Μαρία», «σε αγαπάμε» φώναξαν στην τέως βασίλισσα κατά την άφιξή της στη Μητρόπολη Αθηνών. 

Μαζί της ήταν τα παιδιά του Παύλου Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Το παρών έδωσαν επίσης η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Τα μέτρα ασφαλείας στη Μητρόπολη Αθηνών ήταν δρακόντεια ενώ υπήρχαν και πολλοί εκπρόσωποι ισπανικών Μέσων.

Η ταφή θα τελεστεί στο κτήμα Τατοΐου σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, όπως ήταν η επιθυμία της.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, σε κλίμα συγκίνησης, η ισπανική βασιλική οικογένεια βρέθηκε στη Μαδρίτη για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 15:00
