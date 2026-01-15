Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών – Στο Τατόι η ταφή της

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η αδελφή της βασίλισσας Σοφίας, η πριγκίπισσα Ειρήνη.

Ήταν αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Ζαρζουέλα στη Μαδρίτη», ανέφερε η ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού.

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, γεγονός που οδήγησε τη βασίλισσα Σοφία να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις της, προκειμένου να παραμείνει διαρκώς στο πλευρό της.

Μάλιστα, η ταφή της θα γίνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον οικογενειακό τάφο στο Τατόι.

«Το Τμήμα Επικοινωνίας του Βασιλικού Οικογενειακού Οικογενειακού θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και την επακόλουθη μεταφορά του φέρετρου της στην Ελλάδα για ταφή στο Νεκροταφείο Τατοΐου», καταλήγει η ανακοίνωση του παλατιού.

Δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε δική της οικογένεια, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζούσε κοντά στην αδελφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας στη Μαδρίτη.

