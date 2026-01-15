«Η γειτονιά μας μυρίζει αίμα»: Σοκαριστικές δηλώσεις πολιτών για την βίαιη καταστολή στο Ιράν

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες διαδηλωτών στο Ιράν, οι οποίοι μίλησαν στην περσική έκδοση του BBC και περιέγραψαν τη σκληρή και βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την οργάνωση «Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν», με έδρα τη Νορβηγία, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ενώ περισσότεροι από 10.000 έχουν συλληφθεί. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιωθεί και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα στοιχεία και έχουν διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (8/1).

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην Τεχεράνη στις 29 Δεκεμβρίου, έπειτα από τη ραγδαία υποτίμηση του ριάλ έναντι του δολαρίου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν γρήγορα με βίαιη καταστολή, με τουλάχιστον 34 διαδηλωτές να έχουν σκοτωθεί έως τις 7 Ιανουαρίου, την 11η ημέρα των κινητοποιήσεων. Ωστόσο, η πιο αιματηρή φάση φαίνεται να σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, όταν χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους απαιτώντας το τέλος της διακυβέρνησης του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η περσική υπηρεσία του BBC έχει λάβει δεκάδες μαρτυρίες από το εσωτερικό του Ιράν. Παρά τους σοβαρούς κινδύνους, οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι θέλησαν να διασφαλίσουν πως η διεθνής κοινότητα θα ενημερωθεί για τη βία που υφίστανται.

«Κουβαλούσα 1,5 ώρα νεκρή τη γυναίκα μου»

Χιλιάδες Ιρανοί που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαριάμ, η οποία σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν με τον σύζυγό της, τον Ρεζά. Τα ονόματα έχουν αλλαχθεί για λόγους ασφαλείας.

Επιστρέφοντας στο σπίτι τους μετά από διαδήλωση στην Τεχεράνη στις 8 Ιανουαρίου, ο Ρεζά αγκάλιασε τη σύζυγό του προσπαθώντας να την προστατεύσει. «Ξαφνικά ένιωσα το χέρι μου να ελαφραίνει και στα χέρια μου έμεινε μόνο το μπουφάν της», είπε σε συγγενή του, ο οποίος αργότερα μίλησε στο περσικό BBC. Η Μαριάμ είχε σκοτωθεί από σφαίρα αγνώστου προέλευσης.

Ο Ρεζά μετέφερε το σώμα της για περίπου μιάμιση ώρα, ώσπου, εξαντλημένος, κάθισε σε ένα στενό. Λίγο αργότερα, άνοιξε η πόρτα ενός κοντινού σπιτιού. Οι ένοικοι τούς οδήγησαν στο γκαράζ, έφεραν ένα λευκό σεντόνι και τύλιξαν τη σορό της Μαριάμ.

Λίγες ημέρες πριν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις, η Μαριάμ είχε μιλήσει στα δύο παιδιά της, ηλικίας 7 και 14 ετών, για την κατάσταση στη χώρα. «Μερικές φορές οι γονείς πηγαίνουν στις διαδηλώσεις και δεν επιστρέφουν. Το αίμα μου και το δικό σας δεν είναι πιο πολύτιμο από το αίμα οποιουδήποτε άλλου», τους είχε πει.

«Η γειτονιά μας μυρίζει αίμα»

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν με αποτροπιασμό τη βία που άσκησε το καθεστώς.

«Η γειτονιά μας μυρίζει αίμα – σκότωσαν τόσους πολλούς», ανέφερε ένας μάρτυρας, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «πυροβολούσαν κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο».

Η βίαιη καταστολή δεν περιορίστηκε μόνο στην Τεχεράνη. Σοκαριστικές εικόνες και δολοφονίες διαδηλωτών καταγράφονται και σε μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις, καθώς οι διαμαρτυρίες έχουν επεκταθεί και στις 31 επαρχίες της χώρας.

Στην Τονεκαμπόν, πόλη 50.000 κατοίκων στο βόρειο Ιράν, ο 18χρονος φοιτητής Σορένα Γκόλγκουν σκοτώθηκε την Παρασκευή. Σύμφωνα με συγγενή του, «δέχθηκε πυροβολισμό στην καρδιά» ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από ενέδρα των δυνάμεων ασφαλείας.

Όπως και ο Σορένα, πολλοί από τους νεκρούς διαδηλωτές ήταν νέοι. Η Ρομπίνα Αμινιάν, 23χρονη φοιτήτρια μόδας που ονειρευόταν να σπουδάσει στο Μιλάνο, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στην Τεχεράνη την περασμένη Πέμπτη.

Η μητέρα της ταξίδεψε περίπου έξι ώρες από την Κερμανσάχ για να παραλάβει τη σορό της κόρης της. Κατά την επιστροφή, την κρατούσε στην αγκαλιά της, ωστόσο οι δυνάμεις ασφαλείας την ανάγκασαν να την θάψει σε απομακρυσμένο νεκροταφείο έξω από την πόλη, χωρίς την παρουσία συγγενών ή φίλων.

Δεν ήταν όλοι οι νεκροί διαδηλωτές. Ο Ναβίντ Σαλέχι, 24χρονος νοσοκόμος στην Κερμανσάχ, πυροβολήθηκε επανειλημμένα ενώ αποχωρούσε από την εργασία του την Πέμπτη (8/1).

«Φοβάμαι για το τι μπορεί να συμβεί σε όσους παραμένουν στο Ιράν»

Πολλά από τα σώματα των νεκρών μεταφέρθηκαν στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ στην Τεχεράνη. Οι εικόνες που αντίκρισε εκεί ο Σαχανάντ –ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος– ήταν τόσο φρικτές, που αποφάσισε να ταξιδέψει σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα σε παραμεθόρια περιοχή για να μπορέσει να στείλει βίντεο μέσω δικτύων γειτονικών χωρών. Όπως ανέφερε, το Σάββατο είχε δει περισσότερα από 2.000 πτώματα στο έδαφος.

Το BBC δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αυτούς τους αριθμούς. Ωστόσο, σε δύο πρόσφατα βίντεο από το Καχριζάκ, κατέγραψε τουλάχιστον 186 πτώματα στο ένα και τουλάχιστον 178 στο άλλο, με πιθανή επικάλυψη μεταξύ τους.

Μια νεαρή γυναίκα, μιλώντας επίσης ανώνυμα στο περσικό BBC, χαρακτήρισε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας ως «πόλεμο». Ανέφερε ότι οι διαδηλωτές ήταν «πιο ενωμένοι από ποτέ», ωστόσο, φοβούμενη ένα νέο κύμα εκτελέσεων και διώξεων, εγκατέλειψε τη χώρα στις αρχές της εβδομάδας.

«Φοβάμαι πραγματικά για το τι μπορεί να συμβεί σε όσους παραμένουν στο Ιράν», κατέληξε.

