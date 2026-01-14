Χάος στο Ιράν: Εκτελέσεις διαδηλωτών, απειλές Τραμπ και σκληρή απάντηση της Τεχεράνης στον ΟΗΕ – Πάνω από 2.000 νεκροί σε 17 ημέρες

Ραγδαία κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν, καθώς η ιρανική ηγεσία προχωρά σε εκτελέσεις διαδηλωτών εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με «πολύ ισχυρή δράση» και την Τεχεράνη να απαντά με επίσημη καταγγελία στον ΟΗΕ, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για υποκίνηση βίας και πολιτικής αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί επρόκειτο να εκτελεστεί σήμερα, κατηγορούμενος για συμμετοχή στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις. Η οργάνωση Hengaw ανέφερε ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για τη θανατική ποινή, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί διαφανής δικαστική διαδικασία.

فوری،



عرفان سلطانی معترض جوان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار در آستانه اعدام



بر طبق اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو رسیده است، عرفان سلطانی، معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در زندان قزل‌حصار است و احتمال اعدام او تا ساعاتی دیگر بسیار بالاست.



این… pic.twitter.com/728YuLxmJz — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 13, 2026

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καλούν επειγόντως τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν, κυρίως μέσω Τουρκίας ή Αρμενίας.

Τραμπ: «Οι δολοφόνοι θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social και σε συνεντεύξεις του, κάλεσε ανοιχτά τους Ιρανούς πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν», διαμηνύοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι για την αιματηρή καταστολή «θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα», ενώ τόνισε πως θα υπάρξει «πολύ ισχυρή αντίδραση» εάν συνεχιστούν οι εκτελέσεις διαδηλωτών. Στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε και έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τις εξελίξεις.

Επιστολή-καταγγελία της Τεχεράνης στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Σε σκληρό τόνο απάντησε η ιρανική διπλωματία, με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, να αποστέλλει επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλοντας τον Ντόναλντ Τραμπ για «ανοιχτή ενθάρρυνση πολιτικής αποσταθεροποίησης» και «ευθεία απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν».

Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με την Τεχεράνη να κατηγορεί ευθέως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για νομική ευθύνη στην απώλεια ζωών αθώων πολιτών.

Αιματοχυσία άνευ προηγουμένου

Ο απολογισμός των θυμάτων προκαλεί σοκ. Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 2.403 θανάτους μέσα σε μόλις 17 ημέρες, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, ενώ εξετάζονται αναφορές για εκατοντάδες ακόμη νεκρούς.

According to HRANA's confirmed and verified data, at least 2,403 protesters have been confirmed killed, including 12 children. The verified figures also confirm 18,434 arrests, 1,134 cases of severe injury, and 97 instances of forced confessions being broadcast. Protests have…

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 2.000, αποδίδοντας τις απώλειες σε «τρομοκρατικές ενέργειες». Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε περίπου 180 πόλεις και στις 31 επαρχίες της χώρας.

Κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν βιώνει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η επιβολή σχεδόν καθολικού μπλακάουτ στο διαδίκτυο και στις επικοινωνίες δυσχεραίνει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των γεγονότων, ενώ η ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης βαθαίνει επικίνδυνα.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία, καθώς το ενδεχόμενο περαιτέρω αποσταθεροποίησης και κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό.

