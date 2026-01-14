ΗΠΑ: Λήψη αποφάσεων για το Ιράν – Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Συνεδρίαση με αντικείμενο το Ιράν και τις αιματηρές διαδηλώσεις στη χώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, και με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και των επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Στη συνεδρίαση, η οποία ξεκίνησε στις 23.00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), συμμετέχουν ακόμη οι αρχηγοί του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, και, ενώ αρχικά προέδρευε ο Βανς, στη συνέχεια παρέδωσε στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε από το Ντιτρόιτ προκειμένου να δώσει το «παρών».

Σημειώνεται ότι της συνεδρίασης προηγήθηκε πρωινή συνάντηση με θέμα τις εξελίξεις στο Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Τέξας: Καθηγήτρια βίασε έναν 14χρονο στο αυτοκίνητό της – Άλλοι δύο μαθητές βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα

Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

Νότια Κορέα: Στις 19 Φεβρουαρίου η ετυμηγορία για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σοκ Γελ