search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 23:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 23:12

Νότια Κορέα: Στις 19 Φεβρουαρίου η ετυμηγορία για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σοκ Γελ

13.01.2026 23:12
Yoon Suk Yeol

Στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Σεούλ για τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σοκ Γελ, ο οποίος δικάζεται για απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Νωρίτερα σήμερα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την επιβολή της θανατικής ποινής στον 65χρονο πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον για ενέργειες που υπονόμευσαν το δημοκρατικό πολίτευμα και τη συνταγματική τάξη της χώρας.

Παρότι η θανατική ποινή παραμένει τυπικά σε ισχύ στη Νότια Κορέα, δεν έχει εκτελεστεί κανένας κρατούμενος εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο εφαρμογής της ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Η υπόθεση του Γιουν Σοκ Γελ θεωρείται μία από τις σοβαρότερες πολιτικές και θεσμικές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία της Νότιας Κορέας, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης:

Η Γροιλανδία «επιλέγει τη Δανία», λέει ο πρωθυπουργός της – «Πρέπει να είναι σαφές» ότι η περιοχή δεν θέλει να αποτελέσει μέρος των ΗΠΑ

Στα «λευκά» και το Μαρόκο: Η πόλη Ούτζα είχε να δει στρωμένο χιόνι 25 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Κυπριακό videogate: Διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου – Στο Παίδων με σοβαρά τραύματα στη γνάθο

aerodromio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το FIR Αθηνών: «Διοικητικό αλαλούμ και σοβαρός κίνδυνος για το καλοκαίρι»

airbags
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

saras fener
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 23:56
peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου – Στο Παίδων με σοβαρά τραύματα στη γνάθο

aerodromio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το FIR Αθηνών: «Διοικητικό αλαλούμ και σοβαρός κίνδυνος για το καλοκαίρι»

airbags
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για ελαττωματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης μετά από θανατηφόρα τροχαία

1 / 3