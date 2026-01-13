Νότια Κορέα: Στις 19 Φεβρουαρίου η ετυμηγορία για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σοκ Γελ

Στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Σεούλ για τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σοκ Γελ, ο οποίος δικάζεται για απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Νωρίτερα σήμερα, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την επιβολή της θανατικής ποινής στον 65χρονο πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον για ενέργειες που υπονόμευσαν το δημοκρατικό πολίτευμα και τη συνταγματική τάξη της χώρας.

Παρότι η θανατική ποινή παραμένει τυπικά σε ισχύ στη Νότια Κορέα, δεν έχει εκτελεστεί κανένας κρατούμενος εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο εφαρμογής της ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Η υπόθεση του Γιουν Σοκ Γελ θεωρείται μία από τις σοβαρότερες πολιτικές και θεσμικές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία της Νότιας Κορέας, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

