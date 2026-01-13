Κυπριακό videogate: Διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ανδρέας Πασχαλίδης διορίστηκε ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για το videogate, που προκάλεσε σεισμό στην Κύπρο. Ο Ανδρέας Πασχαλίδης θα συνδράμει στις έρευνες της Αστυνομίας για το επίμαχο βίντεο.
Δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 4(2) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα το διορισμό του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή για να διεξάγει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία «Emily Thompson» στις 08/01/2026 .
Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του κ. Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση.
Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών.
