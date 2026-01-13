Τέλος στο θρίλερ με την Κύπρια αεροσυνοδό που συνελήφθη στην Τουρκία: Αφέθηκε ελεύθερη – Δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος της

Ελεύθερη αφέθηκε και έχει ήδη εγκαταλείψει την Τουρκία η Κύπρια αεροσυνοδός που είχε προσαχθεί από τις τουρκικές Αρχές για την συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα, που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και άλλα επτά άτομα.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η Λευκωσία γνώριζε εξαρχής για την προσαγωγή της. Η αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος που μετέφερε το μοιραίο τζετ στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον τουρκικό ιστότοπο Τ24 προσήχθη από την ΜΙΤ ενώ βρικσόταν στο ξενοδοχείο της, λόγω ύποπτων τηλεφωνημάτων και συναντήσεων που είχε πριν από την απογείωση.

Η αεροσυνοδός ανακρίθηκε από την αστυνομία στο Τμήμα Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψε κανένα «απτό» στοιχείο σε βάρος της, ώστε να αποφασιστεί η προφυλάκιση της.

Δεν είναι γνωστό γιατί δεν επιβιβάστηκε στο τζετ στις 23 Δεκεμβρίου ή αν αντικαταστάθηκε από την Μαρία Παππά. Αναπάντητα παραμένουν δύο ακόμα ερωτήματα: γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία πάντα ταξιδεύει στην Τουρκία με τακτικές πτήσεις, αυτή τη φορά ήρθε με ιδιωτικό τζετ και γιατί το πλήρωμα άλλαξε, όταν έφτασε στην Τουρκία.

