Τουρκία: Θρίλερ με το μοιραίο Falcon – Για κράτηση Κύπριας αεροσυνοδού κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ

Νέα, περίεργη τροπή παίρνει η υπόθεση της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Falcon που συνετρίβη πριν από μερικές εβδομάδες στην Τουρκία, σκοτώνοντας τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και άλλα επτά άτομα.

Σύμφωνα με το τουρκικό site T24, οι τουρκικές αρχές – η διαβόητη μυστική υπηρεσία της χώρας, ΜΙΤ – συνέλαβαν και ανακρίνουν Κυπριακής υπηκοότητας αεροσυνοδό, λόγω, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ύποπτων δηλώσεων και επαφών πριν από την πτήση, προσθέτοντας ότι η έρευνα επικεντρώνεται στην τηλεφωνική της δραστηριότητα και σε πρόσωπα που συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο πριν από την απογείωση.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η γυναίκα εντοπίστηκε στο ξενοδοχείο της και κρατείται. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τον λόγο που δεν επιβιβάστηκε, αν ήταν μέλος του πληρώματος κατά την άφιξη του Αλ Χαντάντ στην Τουρκία στις 23 Δεκεμβρίου ή αν αντικαταστάθηκε από την Μαρία Παππά.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι μετά το δυστύχημα προέκυψαν δύο σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία πάντα ταξιδεύει στην Τουρκία με τακτικές πτήσεις, αυτή τη φορά ήρθε με ιδιωτικό τζετ. Το δεύτερο είναι η αλλαγή προσωπικού στην ομάδα που μετέφερε το αεροσκάφος της μαλτέζικης αεροπορικής εταιρείας στην Τουρκία και στη συνέχεια πετούσε στη Λιβύη.

Η αεροσυνοδός ανακρίθηκε από την αστυνομία στο Τμήμα Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας. Παράλληλα, λόγω του ότι είναι πολίτης της Κύπρου, η διαδικασία κράτησης της αεροσυνοδού κρατήθηκε μυστική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το T24, από την ανάκριση της αεροσυνοδού δεν προέκυψαν «αξιόπιστες» πληροφορίες. Ωστόσο, οι σχέσεις της αεροσυνοδού συνεχίζουν να ερευνώνται.

