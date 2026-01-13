Όλα τα… πράγματα του Τραμπ – Πώς κατάφερε να δώσει το όνομά του από ομοσπονδιακά κτίρια και κάρτες, μέχρι… θωρηκτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ λατρεύει να δίνει το όνομά του σε πράγματα. Μέσα στον τελευταίο χρόνο, μια σειρά από ομοσπονδιακές πρωτοβουλίες, κτίρια και αντικείμενα έχουν μετονομαστεί ή φέρουν πλέον τη μορφή του.

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα… ονοματοδοσίας είναι τα παρακάτω:

-The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts (Μετονομασία του Kennedy Center).

-Donald J. Trump United States Institute of Peace (Προσθήκη του ονόματος στην πρόσοψη του Ινστιτούτου Ειρήνης).

-Trump-class U.S.S. Defiant (Νέα κλάση θωρηκτών).

-Trump Gold Card, Trump Accounts και TrumpRx (Κρατικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί και πλατφόρμα φαρμάκων).

-Νόμισμα $1 και Κάρτες Εθνικών Πάρκων (Προτεινόμενο νόμισμα για το 2026 και η μορφή του στις κάρτες «America the Beautiful»).

Παλαιότεροι πρόεδροι έχουν δει τα ονόματά τους να δίνονται σε ομοσπονδιακά κτίρια, πολεμικά πλοία, μνημεία, βιβλιοθήκες, υποτροφίες, αίθουσες του Λευκού Οίκου και νόμισμα, μεταξύ άλλων επίσημων ομοσπονδιακών χαρακτηρισμών.

Όμως το πρόσφατο κύμα ονοματοδοσιών υπέρ του Τραμπ, ενώ ο ίδιος είναι ακόμη στην εξουσία, τον καθιστά πολύ ασυνήθιστο σε σχέση με τους Αμερικανούς προέδρους, οι οποίοι συνήθως περιμένουν να τιμηθούν από άλλους μετά το τέλος της θητείας τους.

Η ταχύτερη διαδικασία έγινε για τον Κένεντι, ο οποίος τιμήθηκε λίγο μετά τη δολοφονία του. Και σήμερα, πέρα από τις προεδρικές βιβλιοθήκες, κανένα ομοσπονδιακό κτίριο δεν έχει ονομαστεί ή δεν σχεδιάζεται να ονομαστεί προς τιμήν των Ρίτσαρντ Νίξον, Μπαράκ Ομπάμα ή Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ έχει ήδη δύο.

Οι πρόεδροι που… περίμεναν

Harry Truman: Περίμενε 47 χρόνια για να ονομαστεί το κέντρο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (Truman Building).

Jimmy Carter: Περίμενε 42 χρόνια για να δοθεί το όνομά του σε μια αίθουσα της Ναυτικής Ακαδημίας (Carter Hall).

Dwight Eisenhower: Περίμενε 38 χρόνια για το κτίριο των γραφείων της Προεδρίας (Eisenhower Executive Office Building).

Lyndon Johnson: Περίμενε 38 χρόνια για το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας (Johnson Education Building) και 4 χρόνια για το Διαστημικό Κέντρο στο Χιούστον (Johnson Space Center).

George H.W. Bush: Περίμενε 6 χρόνια για το Κέντρο Πληροφοριών της CIA (Bush Center for Intelligence).

Bill Clinton: Περίμενε 11 χρόνια για το κτίριο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (Clinton Federal Building).

Ronald Reagan: Περίμενε 6 χρόνια για το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου στην Ουάσιγκτον (Reagan Building).

J.F. Kennedy: Λόγω της δολοφονίας του, τιμήθηκε σε λιγότερο από 1 χρόνο με το Kennedy Space Center και το Kennedy Federal Building στη Βοστώνη.

Donald Trump: Είναι εν ενεργεία και έχει ήδη δύο ομοσπονδιακά κτίρια με το όνομά του.

Νομικές αντιρρήσεις

Το John F. Kennedy Center for the Performing Arts ονομάστηκε με πράξη του Κογκρέσου, γεγονός που φαίνεται να περιπλέκει την απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου να προσθέσει το όνομα του . Τραμπ, σύμφωνα με τους New York Times.

Η πρόσοψη του United States Institute of Peace φέρει πλέον επίσης το όνομα του προέδρου, παρά τις συνεχιζόμενες δικαστικές διαμάχες που υποστηρίζουν ότι ο οργανισμός δεν υπάγεται στον εκτελεστικό κλάδο.

Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές αμφισβητούν την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να τοποθετήσει την εικόνα του Τραμπ στις περισσότερες ετήσιες κάρτες America the Beautiful για τα εθνικά πάρκα, κάτι που ενδέχεται να παραβιάζει νόμο που απαιτεί οι κάρτες να εδεικονίζουν τον νικητή ενός ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας πάρκων.

Ένας νόμος του 2005 επέκτεινε μια σειρά κερμάτων του $1 ώστε να περιλαμβάνει τα πρόσωπα όλων των αποβιωσάντων προέδρων, αλλά απαγορεύει ρητά τη δημιουργία κέρματος μέχρι να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια από τον θάνατο ενός προέδρου.

Παρ’ όλα αυτά, προτάθηκε ένα δολάριο Τραμπ για κυκλοφορία αργότερα φέτος. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξήγησαν ότι το κέρμα θα κοπεί ως μέρος διαφορετικής νομισματικής σειράς που θα τιμά την 250ή επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, σειρά που δεν περιλαμβάνει τέτοια ρητή απαγόρευση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κογκρέσο έχει αγκαλιάσει και ενθαρρύνει την προσπάθεια του προέδρου να χτίσει την υστεροφημία του. Στον μεγάλο νόμο για τη φορολογία και την εσωτερική πολιτική που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, οι Ρεπουμπλικανοί αποφάσισαν να ονομάσουν τους νέους λογαριασμούς αποταμίευσης για μωρά «Trump Accounts».

Ο Τραμπ λέει ότι δεν ζήτησε να συνδεθεί το όνομά του με έναν κυβερνητικό ιστότοπο που βοηθά τους καταναλωτές να αγοράζουν φθηνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς να χρησιμοποιούν την ασφάλισή τους. Όμως φάνηκε ευχαριστημένος όταν ανακοίνωσε ότι τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου ονόμασαν τον ιστότοπο TrumpRx.gov προς τιμήν του.

Έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τη δεύτερη θητεία του, οπότε οι ομοσπονδιακές χρήσεις του ονόματος και της εικόνας του ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Έχει υπάρξει κάπως αινιγματικός σχετικά με το αν η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου θα φέρει το όνομά του.

Και έχει κατατεθεί νομοθεσία για να προστεθεί, με κάποιον τρόπο, το πρόσωπό του στο… Όρος Ράσμορ.

