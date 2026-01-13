Ο Τραμπ αποφασίζει για το Ιράν: Οι επιθέσεις που εξετάζουν οι ΗΠΑ και ο Βανς που ζητά διπλωματία

Για τον Ντόναλντ Τραμπ έχει έρθει η στιγμή της απόφασης για το τι θα πράξει με το Ιράν.

Δέκα ημέρες αφότου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να «σώσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές εάν το καθεστώς χρησιμοποιήσει βία εναντίον τους, η αιματηρή καταστολή στη χώρα έχει πλέον πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με την διεθνή κοινότητα απλά να παρακολουθεί, περιμένοντας την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ είναι «κλειδωμένες, οπλισμένες και έτοιμες να δράσουν», ωστόσο, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, «κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός από τον ίδιο. Ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να περιμένει και να μαντεύει», πρόσθεσε.

Η αναμονή αυτή, πάντως, ίσως δεν κρατήσει πολύ. Ανώτεροι αξιωματούχοι αναμένεται να τον ενημερώσουν σήμερα για τα πιθανά σενάρια αντίδρασης, ενώ ο ίδιος έχει κάνει λόγο για «πολύ σκληρές επιλογές» που εξετάζονται.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ θέλει να χτυπήσει και τα σενάρια που εξετάζει είναι τα εξής:

Κυβερνοεπιθέσεις και επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και φάσεις κτιρίων ασφαλειας

Στόχοι κατά δυνάμεων (αστυνομίας) που αντιδρούν κατά των διαδηλωτών

Στόχοι κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων

Πάντα εξετάζεται και η διπλωματική οδός καθώς ήδη ο υπ. Εξωτερικών του Ιράν έκανε μία προσέγγιση μέσω του Στιβ Γουίτκοφ, ενώ και ο Τζέι Ντι Βανς ζήτησε από τον Τραμπ να προτιμηθεί αυτή η οδός.

«Πυροβολούσαν ευθεία στο πλήθος» – μαρτυρίες και νεκροί στους δρόμους του Ιράν

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από το εσωτερικό του Ιράν σκιαγραφούν μια εικόνα ακραίας βίας. Το BBC News λαμβάνει μαρτυρίες από Ιρανούς πολίτες που περιγράφουν ευθεία πυρά των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον άοπλων διαδηλωτών.

«Το είδα με τα μάτια μου. Πυροβολούσαν κατευθείαν στις γραμμές των διαδηλωτών και οι άνθρωποι έπεφταν κάτω επιτόπου», λέει ο Ομίντ – όνομα που έχει αλλαχθεί για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα εναντίον πολιτών. «Παλεύουμε με ένα βάναυσο καθεστώς με άδεια χέρια», σημειώνει.

Οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν την Πέμπτη. Την επόμενη ημέρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει». Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πιο αιματηρή φάση της καταστολής ακολούθησε ακριβώς αυτή τη δήλωση.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για σχεδόν 650 νεκρούς διαδηλωτές και χιλιάδες τραυματίες. Διαδηλώτρια από την Τεχεράνη περιέγραψε την κατάσταση ως «πεδίο μάχης», προσθέτοντας όμως: «Στον πόλεμο και οι δύο πλευρές έχουν όπλα. Εδώ, ο κόσμος μόνο φωνάζει και σκοτώνεται. Είναι ένας μονόπλευρος πόλεμος».

Οι αγαπημένοι δασμοί του Τραμπ που τρομοκρατούν Κίνα και… Τουρκία λόγω Ιράν

Παράλληλα με τη στρατιωτική διάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε και σε μια αιφνιδιαστική οικονομική κίνηση, ανακοινώνοντας την επιβολή δασμού 25% σε χώρες που «συνεργάζονται οικονομικά» με το Ιράν. Η απόφαση προκάλεσε ερωτήματα, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αφορά όλες τις χώρες ή μόνο βασικούς εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία.

Εάν ο νέος δασμός προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες, θα μπορούσε να οδηγήσει -θεωρητικά- σε συνολικούς δασμούς άνω του 70% σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Μορίς Όμπστφελντ, χαρακτήρισε το μέτρο «βαθιά αυτοκαταστροφικό για τις ΗΠΑ», εκτιμώντας ότι δεν θα αλλάξει τη συμπεριφορά του Ιράν.

Ερωτήματα εγείρονται και για τη νομιμότητα της απόφασης, καθώς ο Τραμπ φαίνεται να επικαλείται τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης – το ίδιο νομικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τους περσινούς δασμούς και βρίσκεται ήδη υπό δικαστική αμφισβήτηση. Το Ανώτατο Δικαστήριο ενδέχεται να αποφανθεί άμεσα, εξέλιξη που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα το μέτρο.

Διαβάστε επίσης:

Στον «πάγο» η κεντρική Ευρώπη, έκλεισαν τα αεροδρόμια σε Πράγα, Βιέννη και Μπρατισλάβα

Γαλλία: Νέα «απόβαση» αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους του Παρισιού κατά της Mercosur – «Μακρόν φτάσαμε!» (photos/videos)

Ιράν: «Ίσως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος» λέει ο Μερτς