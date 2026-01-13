Κλιμάκωση από Τραμπ για το Ιράν: Οικονομικός πόλεμος ενώ αυξάνονται οι νεκροί στις διαδηλώσεις – «Στο τραπέζι και τα αεροπορικά πλήγματα», λένε οι ΗΠΑ

Νέους δασμούς ύψους 25% σε κάθε χώρα που συνεχίζει να συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους με εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες συλλήψεις και πλήρες μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, εντείνοντας τις διεθνείς ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Πάνω από 600 νεκροί και χιλιάδες συλλήψεις

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency, τουλάχιστον 646 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, ενώ περισσότεροι από 10.600 έχουν συλληφθεί. Η οργάνωση προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, το Ιράν βρίσκεται εδώ και τέσσερις ημέρες σε καθεστώς σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου, με σοβαρά προβλήματα και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, γεγονός που δυσχεραίνει την ενημέρωση για την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.

Τραμπ: «Όποιος κάνει δουλειές με το Ιράν θα πληρώνει»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «κάθε χώρα που κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» θα υπόκειται σε δασμό 25%, ο οποίος τίθεται «σε ισχύ άμεσα». Όπως διευκρίνισε, το μέτρο θα αφορά «κάθε και κάθε είδους συναλλαγή» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των χωρών που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη περιλαμβάνονται η Κίνα, η Βραζιλία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ρωσία, εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις κινεζικές εισαγωγές.

«Στο τραπέζι και η στρατιωτική επιλογή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης, δηλώνοντας ότι οι αεροπορικές επιδρομές παραμένουν «στο τραπέζι».

Τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές», προσθέτοντας ωστόσο ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή».

Τεχεράνη: «Έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο»

Το Ιράν, από την πλευρά του, αποδίδει την αιματοχυσία σε «αμερικανική παρέμβαση» και σε «τρομοκράτες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ». Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι διαδηλώσεις βρίσκονται «υπό πλήρη έλεγχο», υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι «έτοιμη για πόλεμο, αλλά και για διάλογο».

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις διεργασίες, ο Ιρανός ΥΠΕΞ είχε πρόσφατες επικοινωνίες με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για ενδεχόμενη συνάντηση με την Τεχεράνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί».

Φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν εικόνες από φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις τη Δευτέρα, με διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ», σε μια προσπάθεια επίδειξης στήριξης προς το καθεστώς και τον ανώτατο ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος, όμως γρήγορα εξελίχθηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση της πολιτικής εξουσίας, οδηγώντας τη χώρα στη σοβαρότερη εσωτερική κρίση των τελευταίων ετών.

Διαβάστε επίσης:

Σκληρό μήνυμα Τραμπ μέσω Truth Social: Δασμός 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν

Ανάλυση CNN: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να οδηγήσει τον πλανήτη στην καταστροφή;

Το Ιλινόι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ για «επικίνδυνη χρήση βίας»