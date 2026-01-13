search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 01:38
ΚΟΣΜΟΣ

13.01.2026 00:05

Σκληρό μήνυμα Τραμπ μέσω Truth Social: Δασμός 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν

13.01.2026 00:05
credit: AP

Νέα κλιμάκωση στην οικονομική πίεση προς το Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε χώρα συνεχίζει να συναλλάσσεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με βαρείς δασμούς στις εμπορικές της συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάρτηση στο Truth Social

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με άμεση ισχύ, κάθε χώρα που κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπόκειται σε δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που πραγματοποιείται με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Άμεση εφαρμογή και σαφές μήνυμα

Η διατύπωση «effective immediately» υποδηλώνει ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα, χωρίς μεταβατική περίοδο, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς συμμάχους και εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.

Πίεση μέσω εμπορικών κυρώσεων

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σκληρής πολιτικής που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, με έμφαση στις οικονομικές κυρώσεις και την απομόνωσή του από τη διεθνή αγορά. Η επιβολή δασμών σε τρίτες χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν αποτελεί έμμεσο αλλά ισχυρό μοχλό πίεσης, καθώς επηρεάζει ευθέως τις εμπορικές τους σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναμένονται διεθνείς αντιδράσεις

Η ανακοίνωση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα από χώρες που διατηρούν σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το Ιράν, ενώ μένει να διευκρινιστεί το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής και οι εξαιρέσεις – αν υπάρξουν – από το συγκεκριμένο μέτρο.

