Δισεκατομμυριούχος δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα του ICE που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ

Πάνω από 459.000 δολάρια έχουν συγκεντρωθεί στο Gofundme για τον αστυνομικό του ICE, που σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη, πυροβολόντας τη τρεις φορές από απόσταση αναπνοής.

Την καμπάνια δημιούργησε άγνωστο πρόσωπο που χαρακτήρισε το θύμα «εγχώριο τρομοκράτη» και έκρινε ότι «ο αστυνομικός είχε 1000% δίκιο να πυροβολήσει».

Να σημειωθεί ότι ο αστυνομικός, όπως προκύπτει από τα βίντεο, δεν τραυματίστηκε, ενώ έχει επιστρέψει στο σπίτι του και την οικογένεια του.

Ο Άκμαν είδε «μία τραγωδία»

Ανάμεσα στους δωρητές είναι και ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, που προσέφερε 10.000 δολάρια. «Πιστεύω ακράδαντα στο νομικό αξίωμα ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Για το σκοπό αυτό, υποστήριξα το gofundme για τον Τζόναθαν Ρος και σκόπευα να υποστηρίξω με τον ίδιο τρόπο το gofundme για την οικογένεια της Ρενέ Γκουντ, αλλά είχε κλείσει όταν προσπάθησα να προσφέρω την υποστήριξή μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

I am big believer in our legal principal that one is innocent until proven guilty.



To that end, I supported the @gofundme for Jonathan Ross and intended to similarly support the gofundme for Renee Good’s family (her gofundme was closed by the time I attempted to provide… — Bill Ackman (@BillAckman) January 12, 2026

Ο δισεκατομμυριούχος, υποστηρικτής του Τραμπ, χαρακτήρισε την υπόθεση τραγωδία, διαχέοντας ευθύνες και στο θύμα. «Ένας αστυνομικός που έκανε το καλύτερο δυνατό για να εκτελέσει το καθήκον του και μια διαδηλώτρια που πιθανότατα δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει τον αστυνομικό, αλλά οι ενέργειές της σε μια στιγμή οδήγησαν στο θάνατό της. Η χώρα μας θα είναι πιο ισχυρή αν συνεργαστούμε για να επιλύσουμε τα πολύπλοκα ζητήματα που μας χωρίζουν».

To Gofundme για την οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ συγκέντρωσε 1,503,327 δολάρια.

