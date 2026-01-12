search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

12.01.2026 14:40

ΗΠΑ: «Ξέφυγε» τελείως η Νόεμ – Χρησιμοποίησε φράση που αποδίδεται σε αξιωματικό των SS (Photo)

12.01.2026 14:40
noem_new_123

Φράση που αποδίδεται σε αξιωματικό των ναζί χρησιμοποίησε ως βασικό σύνθημα σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ.

Συγκεκριμένα, στο πόντιουμ από το οποίο μιλούσε η Νόεμ (επικεφαλής της διαβόητης υπηρεσίας μετανάστευσης ICE) και άλλοι αξιωματούχοι ήταν γραμμένο το μόττο «One of Ours, All of Yours», που μεταφράζεται αυτολεξεί «Ένας δικός μας, όλοι οι δικοί σας».

Η ούτως ή άλλως ακραία φράση γίνεται ακόμα πιο εφιαλτική αν αναλογιστεί κανείς ότι ήταν φράση που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει αξιωματικός των SS μετά την εκτέλεση όλων των κατοίκων χωριού στην Τσεχοσλοβακία, ως αντίποινα για το θάνατο ενός δικού τους.

Η εικόνα έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ και αλλού, ωστόσο, φαίνεται ότι… δεν ιδρώνει το αυτί ούτε της Νόεμ, ούτε του πολιτικού προϊστάμενού της, προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

