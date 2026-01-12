Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ: Είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο, αλλά και για διαπραγματεύσεις λέει ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για πόλεμο αλλά είναι επίσης έτοιμη να διαπραγματευτεί, αφού ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ για να σταματήσει μια θανατηφόρα καταστολή από τις ιρανικές αρχές κατά αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο — ακόμη πιο προετοιμασμένοι από τον προηγούμενο πόλεμο», δήλωσε ο Αμπάς Αραγκτσί, ο υπουργός Εξωτερικών, σε συνέδριο ξένων πρεσβευτών στην Τεχεράνη.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις που είναι δίκαιες, με ίσα δικαιώματα και αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε ο κ. Αραγκτσί.

Το Ιράν ανέφερε επίσης ότι τα κανάλια επικοινωνίας είναι ανοιχτά μεταξύ του κ. Αραγκτσί και του Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένου του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν θα εμπλακεί σε μονομερείς διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το μήνυμα από τις ιρανικές αρχές ότι είναι ανοιχτές στη διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθε αφού ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι ενδέχεται να δράσει στρατιωτικά για να περιορίσει την καταστολή από την ιρανική κυβέρνηση των εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Το Ιράν έχει συγκλονιστεί τις τελευταίες εβδομάδες από διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από οικονομικές δυσκολίες αλλά έχουν εξελιχθεί σε σοβαρή πρόκληση για την κυβέρνησή του.

Την Κυριακή, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρακολουθούν τις εξεγέρσεις στο Ιράν άρχισαν να αναφέρουν απότομη αύξηση του αριθμού των νεκρών, καθώς μαρτυρίες βίαιης καταστολής έσπασαν ένα μπλακάουτ επικοινωνιών που είχαν επιβάλει οι ιρανικές αρχές.

Η οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο αύξησε τον απολογισμό των διαδηλώσεων σε 192, ενώ το Human Rights Activists News Agency, με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους σχεδόν 500 διαδηλωτών και σχεδόν 50 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

