12.01.2026 13:10

Ο Spencer Pratt του ριάλιτι «The Hills», υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες

12.01.2026 13:10
spencer-pratt

Ο Σπένσερ Πρατ, ο οποίος έγινε γνωστός από την αμερικανική τηλεοπτική σειρά ριάλιτι «The Hills» ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες με αντίπαλο τη νυν δήμαρχο Κάρεν Μπας.

«Είναι επίσημο. Είμαι υποψήφιος για δήμαρχος του Λος Άντζελες. Περίμενα έναν ολόκληρο χρόνο κάποιον να αναδειχθεί και να αμφισβητήσει την Κάρεν Μπας, αλλά δεν είδα κανέναν μαχητή» έγραψε ο 42χρονος Πρατ σε ανάρτησή του στο X.

«Μαντέψτε πρέπει να το κάνω ο ίδιος. #Δήμαρχος Πρατ #Πρατ για Δήμαρχος» πρόσθεσε.

Ο Πρατ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Κάρεν Μπας και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ χειρίστηκαν τις πυρκαγιές του περασμένου έτους και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Άντζελες.

Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ο Σπένσερ Πρατ και η σύζυγός του, Χάιντι Μόνταγκ έχασαν το σπίτι τους στην πυρκαγιά.

«Είμαι τόσο περήφανη για την καταπληκτικό σύζυγό μου και τον αγώνα που δίνει για την οικογένειά μας και την κοινότητά μας!» έγραψε η Μόνταγκ σε ανάρτησή της στο X.

Ο πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας Στιβ Χίλτον, ο οποίος είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για να αντικαταστήσει τον Δημοκρατικό Νιούσομ, με περιορισμένη θητεία, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πρατ στο X.

«@ΣπένσερΠρατ για δήμαρχος!! Περήφανος που σε στηρίζω. Χρειαζόμαστε ηγέτες σαν εσένα» ανέφερε ο Στιβ Χίλτον.

