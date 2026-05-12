Πετρέλαιο: Νέα άνοδος της τιμής του εν μέσω αβεβαιότητας για το μέλλον της σύρραξης ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού απέρριψε την αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, υποδηλώνοντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να παραταθεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent στα για τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate για τον Ιούνιο διαμορφώθηκαν πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση της εκεχειρίας είναι «απίστευτα αδύναμη», χαρακτηρίζοντας την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης «σκουπίδια». «Θα έλεγα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε μαζική τεχνητή υποστήριξη, όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: “Κύριε, ο αγαπημένος σας έχει περίπου 1% πιθανότητα να επιβιώσει”», είπε ο Τραμπ.

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το WTI και το Brent έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 40%. «Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις και ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω εάν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμείνουν δύσκολες», ανέφερε η Citi σε σημείωμά της.

Η εκ νέου κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν είναι πιθανή, δήλωσε ο Χένρι Γουίλκινσον, επικεφαλής πληροφοριών της εταιρείας γεωπολιτικών και πληροφοριών ασφαλείας Dragonfly, στο CNBC την Τρίτη, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ζητήσει από τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να πιέσει το Ιράν να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Η αγορά πετρελαίου θα χρειαστεί μέχρι το 2027 για να ομαλοποιηθεί εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό πέραν των μέσων Ιουνίου, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ. «Ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει σήμερα, θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η ισορροπία στην αγορά, ενώ αν το άνοιγμά του καθυστερήσει για μερικές ακόμη εβδομάδες, η επανόρθωση θα διαρκέσει μέχρι το 2027», δήλωσε ο Νάσερ, επικεφαλής της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο, στους επενδυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Τουρισμός «δύο ταχυτήτων»: Το νέο Χωροταξικό «κλειδώνει» τη μικροϊδιοκτησία και πριμοδοτεί τους μεγάλους παίκτες

Εργαζόμενοι χωρίς κεραμίδι … να τους σκεπάσει: Ενάμιση κατώτατο μισθό για ενοίκιο στην Αθήνα

Μεσσηνία: «Πράσινο φως» για 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω LEADER – Εντός Ιουνίου οι ιδιωτικές επενδύσεις