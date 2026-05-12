Τουρισμός «δύο ταχυτήτων»: Το νέο Χωροταξικό «κλειδώνει» τη μικροϊδιοκτησία και πριμοδοτεί τους μεγάλους παίκτες

Η επίσημη παρουσίαση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό φέρνει δομικές ανατροπές και έντονους τριγμούς στον χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς.
Με την καθιέρωση του ορίου των 8 στρεμμάτων για την αρτιότητα σε εκτός σχεδίου περιοχές που κατατάσσονται στις «ανεπτυγμένες» και «αναπτυσσόμενες» ζώνες (Κατηγορίες Α και Β), η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει ένα οριστικό φρένο στην άναρχη δόμηση. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δημιουργεί αυτόματα μια αγορά «δύο ταχυτήτων», με σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις για χιλιάδες πολίτες.
Οι μεγάλοι ηττημένοι των ανακοινώσεων είναι οι μικροϊδιοκτήτες που κατείχαν αγροτεμάχια από 4 έως 7,9 στρέμματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Πάργα, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Χαλκιδική.
Στον αντίποδα, το νέο πλαίσιο λειτουργεί ως «δώρο» για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και όσους έχουν ήδη υλοποιήσει τα σχέδιά τους:
Ήδη, Επιμελητήρια, τεχνικοί κόσμοι και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για «δήμευση» περιουσίας χωρίς αποζημίωση. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι θα γίνει με τις χιλιάδες αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνεται να προκρίνει μια αυστηρή γραμμή «βιώσιμης ανάπτυξης», υποστηρίζοντας ότι η προστασία του φυσικού κεφαλαίου είναι η μόνη οδός για να παραμείνει το ελληνικό τουριστικό προϊόν ανταγωνιστικό. Ωστόσο, η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ στα τέλη Ιουνίου. Πολλοί ιδιοκτήτες ήδη «τρέχουν» να κατοχυρώσουν προεγκρίσεις αδειών, σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο και τις νέες ρυθμίσεις.
