Τουρισμός «δύο ταχυτήτων»: Το νέο Χωροταξικό «κλειδώνει» τη μικροϊδιοκτησία και πριμοδοτεί τους μεγάλους παίκτες

Η επίσημη παρουσίαση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό φέρνει δομικές ανατροπές και έντονους τριγμούς στον χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς.

Με την καθιέρωση του ορίου των 8 στρεμμάτων για την αρτιότητα σε εκτός σχεδίου περιοχές που κατατάσσονται στις «ανεπτυγμένες» και «αναπτυσσόμενες» ζώνες (Κατηγορίες Α και Β), η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει ένα οριστικό φρένο στην άναρχη δόμηση. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δημιουργεί αυτόματα μια αγορά «δύο ταχυτήτων», με σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις για χιλιάδες πολίτες.

Οι Χαμένοι: Η «βίαιη» απαξίωση της μικρής ιδιοκτησίας

Οι μεγάλοι ηττημένοι των ανακοινώσεων είναι οι μικροϊδιοκτήτες που κατείχαν αγροτεμάχια από 4 έως 7,9 στρέμματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Πάργα, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Χαλκιδική.

Οικονομικός Εγκλωβισμός:

Ακίνητα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «φιλέτα» για την ανέγερση μικρών τουριστικών καταλυμάτων ή βιλών προς ενοικίαση, πλέον χάνουν τον τουριστικό τους χαρακτήρα. Η εμπορική τους αξία αναμένεται να υποχωρήσει κατακόρυφα, καθώς πλέον προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία ή αγροτική χρήση, περιορίζοντας δραματικά το αγοραστικό ενδιαφέρον. Πλήγμα στην Τοπική Οικονομία: Η απαγόρευση δημιουργίας νέων μικρών μονάδων σε αυτά τα οικόπεδα αναμένεται να στερήσει σημαντικά έσοδα από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς παγώνει η οικοδομική δραστηριότητα και η μικρομεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα.

Οι Κερδισμένοι: Στρατηγικές επενδύσεις και «παλαιές» άδειες

Στον αντίποδα, το νέο πλαίσιο λειτουργεί ως «δώρο» για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και όσους έχουν ήδη υλοποιήσει τα σχέδιά τους:

Ξενοδοχειακοί Κολοσσοί:

Η συγκέντρωση της δόμησης σε μεγάλα γήπεδα (άνω των 8 στρεμμάτων) πριμοδοτεί τις μονάδες 4 και 5 αστέρων, δημιουργώντας ένα προστατευμένο περιβάλλον για μεγάλες επενδύσεις, μακριά από τον ανταγωνισμό των «μικρών». Υφιστάμενα Καταλύματα: Όσοι ιδιοκτήτες πρόλαβαν να κτίσουν σε 4 στρέμματα (νόμιμα υφιστάμενοι) βλέπουν την αξία της περιουσίας τους να εκτοξεύεται. Τα καταλύματά τους μετατρέπονται σε «σπάνιο προϊόν», καθώς πλέον η δημιουργία παρόμοιων μονάδων σε αντίστοιχα οικόπεδα καθίσταται αδύνατη.

Το «θολό» τοπίο των αντιδράσεων

Ήδη, Επιμελητήρια, τεχνικοί κόσμοι και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, κάνοντας λόγο για «δήμευση» περιουσίας χωρίς αποζημίωση. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι θα γίνει με τις χιλιάδες αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνεται να προκρίνει μια αυστηρή γραμμή «βιώσιμης ανάπτυξης», υποστηρίζοντας ότι η προστασία του φυσικού κεφαλαίου είναι η μόνη οδός για να παραμείνει το ελληνικό τουριστικό προϊόν ανταγωνιστικό. Ωστόσο, η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ στα τέλη Ιουνίου. Πολλοί ιδιοκτήτες ήδη «τρέχουν» να κατοχυρώσουν προεγκρίσεις αδειών, σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο και τις νέες ρυθμίσεις.

