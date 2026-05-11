ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:03
11.05.2026 21:30

Δυσοίωνες προβλέψεις από την Saudi Aramco: Από το 2027 η επιστροφή των αγορών στην ομαλότητα – Τεράστιο το ενεργειακό σοκ

Την ζοφερή πρόβλεψη ότι οι αγορές χρειάζονται χρόνο για να επιστρέψουν στην κανονικότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές του πετρελαίου, έκανε ο CEO της Saudi Aramco, Amin H. Nasser.

«Το σοκ στην ενεργειακή προσφορά που ξεκίνησε στο πρώτο τρίμηνο είναι το μεγαλύτερο που έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος», είπε ο Amin H. Nasser.

Η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ απειλεί να καθυστερήσει την επιστροφή της αγοράς στην ομαλότητα έως το 2027, προειδοποίησε ο Nasser.

«Όσο οι διαταραχές στην προσφορά συνεχίζονται, ακόμη και για μερικές εβδομάδες ακόμα, θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος για να επανεξισορροπηθεί και να σταθεροποιηθεί η αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο Nasser σε αναλυτές σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της εταιρείας, τα οποία δημοσιεύθηκαν την Κυριακή και ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η ανάκαμψη θα μπορούσε να φτάσει έως το 2027, αν η κατάσταση συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου, πρόσθεσε.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών, έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της ενεργειακής αγοράς.

Η αγορά χάνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα, είπε ο Nasser, προσθέτοντας ότι καθημερινά περνούν τα Στενά μόνο 2 έως 5 πλοία, αντί για περίπου 70 σε φυσιολογικές συνθήκες.

Ακόμη κι αν τα Στενά άνοιγαν σήμερα, θα χρειάζονταν μήνες για να επανέλθει η ισορροπία στην αγορά, είπε.

Η διαταραχή έχει περιορίσει τη ναυσιπλοΐα δεξαμενόπλοιων και έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, εντείνοντας τους φόβους για πληθωρισμό και οικονομική ύφεση.

Aramco: Αύξηση των εξαγωγών μέσω του αγωγού East -West

Η Aramco έχει αυξήσει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού East-West προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να διατηρήσει περίπου το 60–70% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της. Ο Nasser χαρακτήρισε την Κυριακή τον αγωγό «κρίσιμη γραμμή ζωής».

Είπε επίσης ότι η εταιρεία εξετάζει τρόπους επέκτασης της χωρητικότητας εξαγωγών του Γιανμπού στα 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως ποικιλίες Arab Light και μερικές Arab Extra Light, ενώ τα βαρύτερα είδη έχουν περιοριστεί.

Μέσω ξεχωριστών δυτικών τερματικών για διυλισμένα προϊόντα, η Aramco εξάγει σχεδόν 900.000 βαρέλια την ημέρα, μεγιστοποιώντας τα περιθώρια κέρδους, κάτι που –όπως είπε ο Nasser– μπορεί να συνεχιστεί όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Όσον αφορά τα διυλιστήρια που έχουν πληγεί από επιθέσεις, επιβεβαίωσε ότι το διυλιστήριο SAMREF λειτουργεί πλήρως, ενώ η κοινοπραξία SATORP με τη TotalEnergies λειτουργεί μερικώς και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες πλήρους αποκατάστασης.

Το διυλιστήριο Ras Tanura έχει αποκατασταθεί, αν και ορισμένες μονάδες βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης και αναμένεται να επανέλθουν μετά την ολοκλήρωσή της, είπε.

Ο Nasser προέβλεψε πολύ ισχυρή επιστροφή στην αύξηση της ζήτησης μόλις επανέλθουν οι φυσιολογικές συνθήκες ναυσιπλοΐας και εμπορίου.

«Δεν θα το έλεγα καταστροφή της ζήτησης. Θα το έλεγα μερισμό της ζήτησης», είπε για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Αν χρειαστεί, η Aramco μπορεί να φτάσει τη μέγιστη βιώσιμη παραγωγική της ικανότητα στα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, είπε.

