search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 13:45

Πόλεμος στο Ιράν: Για «καταστροφικές συνέπειες» προειδοποιεί η Saudi Aramco

10.03.2026 13:45
aramco_new_123

Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί με «καταστροφικές συνέπειες» την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Ο Αμίν Νάσερ δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ότι ο πόλεμος προκάλεσε «σοβαρή αλυσιδωτή αντίδραση» και «φαινόμενο ντόμινο» πέρα από τον τομέα των μεταφορών, «στην αεροπορία, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους κλάδους». «Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Όσο περισσότερο διαρκεί η διαταραχή, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», είπε, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα είναι «μακράν η μεγαλύτερη κρίση» που αντιμετώπισε η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής.

Το διυλιστήριο Ras Tanura της Aramco χτυπήθηκε από βλήμα την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω εκτεταμένων επιθέσεων με ιρανικά drones και πυραύλους εναντίον των κρατών του Περσικού Κόλπου, ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε λόγω των φόβων για την προσφορά, αλλά έπεσε μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν το Ιράν «είκοσι φορές πιο σκληρά» αν προσπαθούσε να σταματήσει τη ροή πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας μετά την ανακοίνωση των ετήσιων κερδών της Saudi Aramco για το 2025, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ο Νάσερ προειδοποίησε:  «Με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, τα παγκόσμια αποθέματα, τα οποία βρίσκονται ήδη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, θα μειωθούν με ταχύτερο ρυθμό. Η παγκόσμια εφεδρική παραγωγική ικανότητα συγκεντρώνεται κυρίως σε αυτήν την περιοχή, επομένως είναι απολύτως κρίσιμο να επαναληφθεί η ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ».

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συνοδείας δεξαμενόπλοιων από το αμερικανικό ναυτικό και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην απαιτούμενη κλίμακα, ο Νάσερ σημείωσε ότι πρόκειται για τεράστιους όγκους μεταφοράς και υπογράμμισε ότι οι πελάτες της Aramco αναλαμβάνουν το ρίσκο της παράδοσης. «Φυσικά, θα στηρίζαμε κάθε ενέργεια ή μέτρο που θα βοηθούσε να παραδοθούν τα προϊόντα μας στους πελάτες και στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε. Ένας ακόμη υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ενεργειακής βιομηχανίας του Κόλπου εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το σενάριο, επισημαίνοντας ότι η μόνη πραγματική λύση για να ανοίξει ξανά το στενό για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι να τερματιστεί ο πόλεμος.

Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο CNBC ότι τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά». «Όσο η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, πιστεύω ότι όλα τα πετρελαιοφόρα, όλα τα πλοία, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκαέι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας. Οι τιμές του αργού πετρελαίου το 2025 έπεσαν στα 69,2 δολάρια ανά βαρέλι, από 80,2 δολάρια το 2024, αντανακλώντας μια πιο ήπια αγορά πετρελαίου και την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, το αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε.

Διαβάστε επίσης

Δύο διαδηλωτές διέκοψαν τη Σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι – Φώναζαν συνθήματα στον Μακρόν

Ο γάτος που «ερωτεύτηκε» έναν… ανεμιστήρα οροφής (μέχρι να τον γνωρίσει από κοντά) – (Vid)

Η αντιπρόεδρος της Ισπανίας «μαστιγώνει» τον Μερτς: «Η Ευρώπης χρειάζεται ηγεσία όχι υποτελείς του Τραμπ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Super Weekend στην Premier League, Λεβερκούζεν – Μπάγερν, Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

trump_new_iran_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

LIMANI_PIREA
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Σώος ο οδηγός που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο

adv–new
ADVERTORIAL

Τελευταίες παραστάσεις – Francis Bacon Project και ​Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή | ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

katrinis_pasok_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: «Παρατηρητής των εξελίξεων η ΕΕ – Δεν έχουμε ενεργοποίηση του 42.7»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 14:34
thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Super Weekend στην Premier League, Λεβερκούζεν – Μπάγερν, Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

trump_new_iran_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

LIMANI_PIREA
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Σώος ο οδηγός που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο

1 / 3