Πόλεμος στο Ιράν: Για «καταστροφικές συνέπειες» προειδοποιεί η Saudi Aramco

Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί με «καταστροφικές συνέπειες» την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Ο Αμίν Νάσερ δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ότι ο πόλεμος προκάλεσε «σοβαρή αλυσιδωτή αντίδραση» και «φαινόμενο ντόμινο» πέρα από τον τομέα των μεταφορών, «στην αεροπορία, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους κλάδους». «Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Όσο περισσότερο διαρκεί η διαταραχή, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», είπε, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα είναι «μακράν η μεγαλύτερη κρίση» που αντιμετώπισε η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής.

Το διυλιστήριο Ras Tanura της Aramco χτυπήθηκε από βλήμα την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω εκτεταμένων επιθέσεων με ιρανικά drones και πυραύλους εναντίον των κρατών του Περσικού Κόλπου, ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε λόγω των φόβων για την προσφορά, αλλά έπεσε μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν το Ιράν «είκοσι φορές πιο σκληρά» αν προσπαθούσε να σταματήσει τη ροή πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας μετά την ανακοίνωση των ετήσιων κερδών της Saudi Aramco για το 2025, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ο Νάσερ προειδοποίησε: «Με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, τα παγκόσμια αποθέματα, τα οποία βρίσκονται ήδη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, θα μειωθούν με ταχύτερο ρυθμό. Η παγκόσμια εφεδρική παραγωγική ικανότητα συγκεντρώνεται κυρίως σε αυτήν την περιοχή, επομένως είναι απολύτως κρίσιμο να επαναληφθεί η ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ».

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συνοδείας δεξαμενόπλοιων από το αμερικανικό ναυτικό και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην απαιτούμενη κλίμακα, ο Νάσερ σημείωσε ότι πρόκειται για τεράστιους όγκους μεταφοράς και υπογράμμισε ότι οι πελάτες της Aramco αναλαμβάνουν το ρίσκο της παράδοσης. «Φυσικά, θα στηρίζαμε κάθε ενέργεια ή μέτρο που θα βοηθούσε να παραδοθούν τα προϊόντα μας στους πελάτες και στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε. Ένας ακόμη υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ενεργειακής βιομηχανίας του Κόλπου εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το σενάριο, επισημαίνοντας ότι η μόνη πραγματική λύση για να ανοίξει ξανά το στενό για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι να τερματιστεί ο πόλεμος.

Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο CNBC ότι τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά». «Όσο η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, πιστεύω ότι όλα τα πετρελαιοφόρα, όλα τα πλοία, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκαέι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας. Οι τιμές του αργού πετρελαίου το 2025 έπεσαν στα 69,2 δολάρια ανά βαρέλι, από 80,2 δολάρια το 2024, αντανακλώντας μια πιο ήπια αγορά πετρελαίου και την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, το αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στα 120 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε.

