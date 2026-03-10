search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
10.03.2026 10:55

Η αντιπρόεδρος της Ισπανίας «μαστιγώνει» τον Μερτς: «Η Ευρώπης χρειάζεται ηγεσία όχι υποτελείς του Τραμπ»

10.03.2026 10:55
trump-merz

Μετά τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της ισπανικής κυβέρνησης, στη Μαδρίτη τα έβαλαν με τον Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος όχι μόνο δεν υπερασπίστηκε την Ισπανία, αλλά έμεινε… σιωπηλός στην επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ γραφείο, προκαλώντας την οργή της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Η αντιπρόεδρος της χώρας, Γιολάντα Ντίαθ, επιτέθηκε στον Μερτς, χαρακτηρίζοντάς τον «υποτελή» του Τραμπ.

«Ο Μερτς ανήκει σε μια νέα γενιά ηγετών της ΕΕ που δεν έχουν ιδέα πώς να διαχειριστούν τη ιστορική στιγμή που ζούμε. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη είναι ηγεσία, όχι υποτελείς που αποδίδουν φόρο τιμής στον Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά σε δήλωσή της στο Politico.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ τις 3 Μαρτίου, ο καγκελάριος ισχυρίστηκε ότι δεν μίλησε για να υπερασπιστεί ένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ επειδή δεν ήθελε να «επιδεινώσει» την κατάσταση αντικρούοντας δημόσια τον Τραμπ. Πρόσθεσε ότι αργότερα, σε κατ’ ιδίαν συνομιλία, του είπε ότι δεν μπορούν να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις σε μία μόνο χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν κατάφερε να κατευνάσει τα πνεύματα στη Μαδρίτη.

Στις ώρες που ακολούθησαν, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Λουίς Αλμπάρες επέκρινε τον Μερτς επειδή δεν υπερασπίστηκε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και δήλωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί πρώην Γερμανούς καγκελαρίους, όπως την Άνγκελα Μέρκελ ή τον Όλαφ Σολτς, να παραμένουν σιωπηλοί σε παρόμοια κατάσταση.

Ισπανικά ΜΜΕ: Δειλός ο Μερτς

Τα ισπανικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν «δειλό» τον Μερτς, σημειώνοντας ότι «απέτυχε να υπερασπιστεί έναν ευρωπαϊκό εταίρο, όπως θα απαιτούσε η βασική αίσθηση αλληλεγγύης».

Ο εκπρόσωπος του Μερτς, Στέφαν Κορνήλιους, υποβάθμισε τη φαινομενική διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών, δηλώνοντας ότι «η σχέση δεν είναι καθόλου τεταμένη».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επιμένει επίσης ότι οι δύο χώρες παραμένουν στενοί σύμμαχοι.

«Η Ισπανία μπορεί πάντα να υπολογίζει στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συνεπώς και στη γερμανική αλληλεγγύη, όταν πρόκειται για απειλές νέων εμπορικών φραγμών», δήλωσε.

