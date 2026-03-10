Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα» – Απειλές για σκληρά πλήγματα αν μπλοκαριστεί το Στενό του Ορμούζ, η απάντηση της Τεχεράνης – Όλες οι εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς όμως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται με πυραυλικές και επιθέσεις με drones στον Κόλπο και νέα πλήγματα στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στις δηλώσεις αυτές τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι, στην πρώτη του δημόσια ενημέρωση από την έναρξη του πολέμου πριν από δέκα ημέρες, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων που είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Πάνω από 5.000 στόχοι σε δέκα ημέρες

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 5.000 στόχους στο Ιράν μέσα σε δέκα ημέρες, μεταξύ των οποίων και πάνω από 50 ιρανικά πλοία.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα πληγμάτων «ευρείας κλίμακας» εναντίον της Τεχεράνης.

Παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε ασάφεια ως προς τον τελικό στόχο της σύγκρουσης. Αν και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος είναι η καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει.

Απειλές για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν «πολύ πιο δυνατά» εάν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σε ανάρτησή του τόνισε:

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες πλήγμα είκοσι φορές ισχυρότερο από ό,τι έχει δεχθεί μέχρι τώρα».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν στις δηλώσεις Τραμπ υποστηρίζοντας ότι «αυτοί θα αποφασίσουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος».

Νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν

Στο εσωτερικό του Ιράν, το καθεστώς κινητοποίησε υποστηρικτές του για να πανηγυρίσουν την ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη.

Ο 56χρονος διαδέχθηκε τον πατέρα του, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς των τελευταίων ημερών, αριθμός που δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη φωνάζοντας συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ», δηλώνοντας πίστη στον νέο ηγέτη.

Επιθέσεις στον Κόλπο και ανησυχία για την οικονομία

Ο ιρανικός στρατός συνεχίζει επιθέσεις αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ αλλά και χωρών του Κόλπου, πλήττοντας μεταξύ άλλων πετρελαϊκές υποδομές.

Στο Μπαχρέιν ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ιρανικό πλήγμα έπληξε πολυκατοικία στη Μανάμα.

Παράλληλα, δεύτερος ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και ανησυχίες για πιθανό παγκόσμιο σοκ στασιμοπληθωρισμού.

Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις Τραμπ και τις συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών της G7 για πιθανή χρήση στρατηγικών αποθεμάτων, οι τιμές άρχισαν να υποχωρούν.

Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε γύρω στα 89 δολάρια.

Περιφερειακές αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο ορκίστηκε πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατηγόρησε την οργάνωση ότι οδηγεί τη χώρα σε «κατάρρευση» με τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει εντατικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου, μετά την εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα, ενώ περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πολίτες έχουν εκτοπιστεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στενός σύμμαχος της Τεχεράνης, διαβεβαίωσε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ για τη στήριξη της Μόσχας, ενώ το Ιράκ και το Ομάν συνεχάρησαν επίσης τον νέο ανώτατο ηγέτη.

