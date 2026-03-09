CNN: Πώς ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν οδηγεί τον κόσμο στον όλεθρο

Στην αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής, με βάση τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, αναφέρεται το CNN σε ανάλυσή του, κάνοντας λόγο για στρατηγική της «κατεδάφισης» που φέρνει τους παραδοσιακούς συμμάχους αντιμέτωπους με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η στάση της Αμερικής απέναντι στους συμμάχους που οδήγησαν στον πόλεμο του Ιράν ήταν το γεωπολιτικό ισοδύναμο ενός συνθήματος σε ένα σακάκι που κάποτε φορούσε η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ: «Πραγματικά δεν με νοιάζει. Εσένα;», γράφει το αμερικανικό δίκτυο.

Η κυβέρνηση Τραμπ όχι μόνο απέρριψε τους συνασπισμούς και δεν επιδίωξε τη διπλωματική νομιμότητα που σημάδεψε τον Πόλεμο του Κόλπου το 1990-91 ή ακόμα και την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Ξεκίνησε την επίθεσή της, μαζί με το Ισραήλ, χωρίς καν να το πει σε πολλούς από τους συμμάχους της.

Πάρτε, για παράδειγμα, την αιφνιδιαστική επίθεση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Ντουμπάι ενός ανώτερου μέλους της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία είναι πιο κοντά στην ιδεολογία του Τραμπ από ό,τι οι περισσότεροι στην Ευρώπη. «Σκεφτείτε τη θεμελιώδη έλλειψη συντονισμού που αντιπροσωπεύει: Ένας από τους υπουργούς Άμυνας των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ βρισκόταν στο θέατρο όταν ξεκίνησε και δεν είχε ιδέα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Εννέα ημέρες αργότερα, ο πόλεμος έχει σύρει τον κόσμο πιο βαθιά από ποτέ στην αποπροσανατολιστική δίνη που έχει ήδη καθορίσει τη ζωή των Αμερικανών στην εποχή της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ που οδηγεί με το μαστίγιό του στην κατάρρευση.

Οι πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ — οι οποίες σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ — προκάλεσαν ένα περιφερειακό πανδαιμόνιο. Οι ευρωπαϊκές και οι μεσανατολικές κυβερνήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν ξαφνικό πόλεμο που δεν ήταν δικός τους και που οι περισσότεροι δεν ήθελαν. Οι αξιωματούχοι έσπευσαν να διασώσουν πολίτες που είχαν παγιδευτεί σε μια διευρυνόμενη ζώνη μάχης. Η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας έπληξε τις εύθραυστες οικονομίες και η αναταραχή συγκλόνισε την εσωτερική πολιτική. Στον Κόλπο, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αντιμετώπισαν μπαράζ επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που διέλυσε την πλούσια ηρεμία των λαμπερών γυάλινων πόλεων που ξεπηδούσαν από την έρημο και έκλεισαν ένα παγκόσμιο σταυροδρόμι αεροπορίας.

Τώρα, ορισμένοι σύμμαχοι απογοητεύονται εν μέσω του αυξανόμενου οικονομικού κόστους, των φόβων για μια μεταναστευτική κρίση σε περίπτωση κατάρρευσης του Ιράν και της ευαλωτότητας των πολιτών τους. Και ανησυχούν για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Αλλά, παρά τη θριαμβολογία της κυβέρνησης και την αποφασιστικότητα των επικριτών της να συγκρίνουν τον νεότερο πόλεμο της Αμερικής με το βάλτο του Ιράκ, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε δίκαια πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος.

Οι αμείλικτες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ – σε ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο που μοιάζει πολύ πιο σχεδιασμένο από το πολιτικό – έχουν ισχυρή πιθανότητα να εξουδετερώσουν την ισχύ της Τεχεράνης να απειλεί τους γείτονές της. Αυτό θα ωφελούσε την ευρύτερη Μέση Ανατολή, θα χαρακτήριζε τον Τραμπ ως περιφερειακό ισχυρό άνδρα, θα απάλλασσε το Ισραήλ από μια υπαρξιακή απειλή και θα βελτίωνε την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ μετά από μια σχεδόν 50ετή διαμάχη με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Αλλά χωρίς πλήρη αλλαγή καθεστώτος, οι Ιρανοί μπορεί να πληρώσουν βαρύ τίμημα αν ακολουθήσουν καταστολές αντί για αντεπανάσταση. Και αν ο πόλεμος του Τραμπ διαλύσει το ιρανικό κράτος και πυροδοτήσει εμφύλιο πόλεμο, μια κρίση προσφύγων ή σοβαρές οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τον κόσμο.

«Μείνετε ψύχραιμοι και (μην) τους ταπεινώσετε»

Ο πόλεμος έχει επινοήσει νέες γεωπολιτικές αλήθειες για τα έθνη της Δύσης και της Μέσης Ανατολής που δεν μπορούν να ζήσουν με τον Τραμπ, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν και χωρίς αυτόν.

Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοι του Κόλπου δεν το είδαν αυτό να έρχεται. Αυτός ο πόλεμος είναι η μυώδης επιτομή ενός νέου δόγματος «Πρώτα η Αμερική», της απελευθέρωσης της αμερικανικής ισχύος για την επιβολή μιας νέας άποψης για τα αμερικανικά συμφέροντα. Όπως και η ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, έτσι και αυτή αντικατοπτρίζει τη δήλωση του υπολοχαγού του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, στο CNN πέρυσι ότι οι «σιδερένιοι νόμοι του κόσμου» σημαίνουν ότι τα ισχυρά έθνη μπορούν να κυβερνούν με τη βία. Είναι η προσωποποίηση της ηφαιστειακής ιδιοσυγκρασίας του Τραμπ, της αποδοχής τεράστιων κινδύνων, της αλλεργίας στη στρατηγική και του ζήλου για ανεξέλεγκτη εξουσία. Ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος της σύγχρονης εποχής έχει πλέον καταστήσει την κορυφαία υπερδύναμη του κόσμου την πιο ανησυχητική επιρροή του.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στο CNN ότι η κύρια ώθηση για στρατιωτική συμβολή στη σύγκρουση είναι η «προστασία των εθνικών συμφερόντων».

Άλλοι υποστήριξαν ότι η διαχείριση του Τραμπ είναι επίσης ένα βασικό εθνικό συμφέρον. «Προς το παρόν, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην τους ταπεινώσουμε», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, εξηγώντας ότι η εχθρότητα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ.

Ο Τζούλιεν Μπαρνς-Ντέισι, διευθυντής προγράμματος για τη Μέση Ανατολή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι «έχουν παγώσει».

«Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, ανταποκρίνονται στις καθημερινές ιδιοτροπίες ενός προέδρου των ΗΠΑ που προκαλεί τεράστια αναστάτωση», δήλωσε ο Μπαρνς-Ντέισι. Πρόσθεσε: «Βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος... Από τη μία πλευρά, θέλουν να προσκολληθούν σε κάποια έννοια του διεθνούς δικαίου ή της τάξης που βασίζεται σε κανόνες, και από την άλλη πλευρά, προσπαθούν απεγνωσμένα να παραμείνουν στα… κιτάπια του Τραμπ με τους καλούς συμμάχους».

Όσο σοκαρισμένοι κι αν είναι οι Ευρωπαίοι από την περιφρόνηση του Τραμπ για τους διεθνείς θεσμούς, η δική τους στρατιωτική ευθραυστότητα σημαίνει ότι πρέπει να ενεργήσουν προσεκτικά με έναν πρόεδρο που είναι κρίσιμος για την άμυνά τους.

«Είναι πολύ απλοϊκό να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι είναι αδιαμφισβήτητοι υποστηρικτές του διεθνούς δικαίου. Αυτό που λένε οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι: “Θα καταδικάσουμε τις μεθόδους σας, αλλά θα ανεχθούμε τα κίνητρά σας”», δήλωσε ο Νίκολας Ντάνγκαν, Διευθύνων Σύμβουλος της CogitoPraxis, μιας εταιρείας συμβούλων στρατηγικής με έδρα τη Χάγη.

«Έτσι, καθώς το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να εμπλακούν χωρίς να εμπλακούν και να δεσμευτούν χωρίς να δεσμευτούν», είπε ο Ντάνγκαν.

Αλλά ο Τραμπ, ενθαρρυμένος από την τρομακτική στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ που διαθέτει, φαίνεται να αδιαφορεί για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να προλάβουν τη διαφορά. «Δεν με νοιάζει καθόλου», δήλωσε στο CBS το Σάββατο όταν ρωτήθηκε αν ήθελε περισσότερη βοήθεια. «Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Τα κύματα σοκ από τον πόλεμο του Ιράν έπληξαν μια διατλαντική συμμαχία που ήδη ταλαιπωρείται από τις ανανεωμένες απαιτήσεις του Τραμπ τον Ιανουάριο να ενταχθεί η Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η «ειδική σχέση» βρίσκεται σε κρίση αφότου ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα στην αρχική άρνηση της Βρετανίας να επιτρέψει σε Αμερικανούς πιλότους να πραγματοποιήσουν πολεμικές εξόδους από τις βάσεις της. Ο ταλαιπωρημένος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την «αλλαγή καθεστώτος από τους αιθέρες» και μίλησε εκ μέρους ενός έθνους που έχει τραυματιστεί από τον πόλεμο του Ιράκ και έχει προσβληθεί βαθιά από την πρόσφατη υποτίμηση των θυμάτων των Συμμάχων στους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου από τον Τραμπ.

Άλλα ευρωπαϊκά κράτη πραγματοποίησαν μια πιο αποτελεσματική πράξη εξισορρόπησης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορούσε να «εγκρίνει» τις επιθέσεις «εκτός του διεθνούς δικαίου». Αλλά τράβηξε την προσοχή του Τραμπ στέλνοντας το αεροπλανοφόρο της Γαλλίας για να προστατεύσει τα γαλλικά συμφέροντα.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κλήθηκε να διαχειριστεί μια δύσκολη επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείο εκφράζοντας κοινές ανησυχίες σχετικά με τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν και καταδικάζοντας τις απειλές του κατά του Ισραήλ. Αλλά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διακινδύνευσε ζωτικούς εμπορικούς δεσμούς απαγορεύοντας τη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων για επιθέσεις στο Ιράν και κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παίζουν «ρωσική ρουλέτα με το πεπρωμένο εκατομμυρίων».

Ο Λευκός Οίκος εξεπλάγη από τις επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

Ενώ η Ευρώπη έσπευσε να αντιμετωπίσει τις διπλωματικές και οικονομικές επιπτώσεις, η κατάσταση στον Κόλπο ήταν πιο κινητική.

Οι ιρανικές επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών δημιούργησαν ένα ενοχλητικό θέαμα στο Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, μερικά από τα οποία έχουν γίνει πλούσιοι παράδεισοι για Ευρωπαίους και Αμερικανούς ομογενείς. Η διακοπή της εθνικής παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ – ενός ζωτικού σημείου διέλευσης πετρελαίου – πυροδοτούν οικονομικό χάος.

Ωστόσο, απίστευτα, η κυβέρνηση Τραμπ φάνηκε έκπληκτη από τα αντίποινα του Ιράν, μια απόδειξη της επιφανειακής φύσης του σχεδιασμού του Λευκού Οίκου για τον πόλεμο και ίσως ένας κακός οιωνός για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η προπολεμική υπόθεση ήταν ότι υπήρχε «μεγάλη πιθανότητα οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή να στοχοποιηθούν» μόλις ξεσπάσει η σύγκρουση. Αλλά ο αξιωματούχος αναγνώρισε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν προέβλεπαν πλήρως την έκταση στην οποία το Ιράν θα χτυπούσε πολιτικούς στόχους σε κράτη του Κόλπου. «Δυστυχώς, αυτό έχει γίνει μέρος της στρατηγικής τους», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους.

Ο Paul Musgrave, καθηγητής διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Georgetown με έδρα το Κατάρ, συμφώνησε ότι η ομάδα του Τραμπ υποτίμησε την ιρανική απάντηση. Η «έκπληξη» της κυβέρνησης ότι αυτή η επιχείρηση δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο η απομάκρυνση του Maduro στη Βενεζουέλα «μου φάνηκε να δείχνει ότι πραγματικά πίστευαν ότι οι Ιρανοί μπλοφάρουν», είπε.

«Οι Ιρανοί έχουν διαταράξει τη ζωή εδώ. Δεν έχουν ισοπεδώσει τη Ντόχα ή το Ντουμπάι, αλλά έχουν τηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις υποσχέσεις που είχαν δώσει δυνατά και ξεκάθαρα επανειλημμένα πριν ξεσπάσουν οι εχθροπραξίες».

Ενώ η ένταση των ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε κράτη του Κόλπου έχει επιβραδυνθεί, το οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει πολιτικά ισχυρό, αν όχι στρατιωτικά αποφασιστικό. Επιθέσεις στόχευσαν την Κυριακή την αποθήκη καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, λίγες ώρες αφότου το κτίριο του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας πυρπολήθηκε σε επίθεση με drone. Στη Σαουδική Αραβία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας στρατιωτικός πύραυλος χτύπησε μια κατοικημένη εγκατάσταση.

Αυτό βοηθά στην εξήγηση της αυξανόμενης περιφερειακής ανησυχίας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ το Σάββατο, ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, τόνισε τη «σημασία του περιορισμού της κρίσης και της εντατικοποίησης της διπλωματίας για τον τερματισμό της». Και το Ομάν, το οποίο μεσολαβούσε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που ο Τραμπ κατέστρεψε, ανησυχεί επίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αλμπουσάιντι προειδοποίησε την Κυριακή ότι η περιοχή βρίσκεται σε ένα «επικίνδυνο σημείο καμπής».

Ορισμένοι κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι στις χώρες του Κόλπου αρχίζουν να ενοχλούνται από τον πομπώδη τόνο της κυβέρνησης, ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. «Τα μηνύματα που προέρχονται από την Ουάσιγκτον είναι σχεδόν πορνογραφικά. Είναι σαν οι ηγέτες να απολαμβάνουν την αιματοχυσία, χωρίς σαφές τελικό αποτέλεσμα. Ενώ οι οικονομίες του GCC (Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου) επηρεάζονται», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή.

Τι θέλει η Αμερική του Τραμπ από τους συμμάχους της

Το τέλος του πολέμου θα είναι επίσης ναρκοπέδιο για τους συμμάχους των ΗΠΑ, εκτιμά το CNN στην ανάλυσή του.

Ένα αναδιαμορφωμένο κληρικό καθεστώς στο Ιράν – υπό τον νεοχρισμένο Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν επιβιώσει – μπορεί να αποτελεί μικρότερη εξωτερική απειλή, αλλά να απαιτεί τακτικά στρατιωτικά χτυπήματα για να το κρατήσει σε ένα κουτί. Οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση με επικεφαλής τα υπολείμματα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να δώσει προτεραιότητα στην εγχώρια καταστολή, αλλά και να απειλήσει την περιοχή. Κανείς δεν θέλει το χάος μιας κοινωνικής κατάρρευσης στο Ιράν. Και όλοι γνωρίζουν ότι ο Τραμπ μπορεί απλώς να αντικατοπτρίζει την εγχώρια προσέγγισή του δηλώνοντας νίκη, αποχωρώντας και αφήνοντας όλους τους άλλους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει εμμονή με την ευρωπαϊκή αδυναμία. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, για παράδειγμα, επέπληξε τους συμμάχους που «σφίγγουν τα χέρια τους και κρατούν τα μαργαριτάρια τους» ενώ «γκρινιάζουν και φλυαρούν για τη χρήση βίας».

Ένας τρόπος για να διορθώσει η Ευρώπη το ρήγμα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αρχές της θα ήταν να βοηθήσει τον εαυτό της.

Η Σοφία Γκαστόν, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών στο King’s College London, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τρία πράγματα από τη συμμαχία τους με τη Βρετανία: στρατηγική ευθυγράμμιση, πολιτισμική ευθυγράμμιση και εξαιρετικές δυνατότητες. Μια επίδειξη αποτελεσματικής αμυντικής ικανότητας θα μπορούσε να κάνει τις διαφορές στη στρατηγική και τον πολιτισμό δικαιολογημένες στην Ουάσινγκτον.

«Όσο περισσότερο μια χώρα όπως η Βρετανία επενδύει στην κυρίαρχη δύναμη, την ευημερία και την ικανότητά της, τόσο πιο ελκυστική γίνεται και για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως εταίρος, αλλά και τόσο περισσότερο μπορεί να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα έναντι των αναταραχών μιας τέτοιας συμμαχίας», δήλωσε ο Γκαστόν.

Στον Κόλπο, οι στάσεις απέναντι στις ΗΠΑ θα διαθλαστούν μέσα από τις συνέπειες του πολέμου, αλλά και από τη συμπεριφορά του Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι αν είσαι ο μέσος κάτοικος του Κόλπου, είσαι θυμωμένος έως ενοχλημένος, τουλάχιστον, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και περισσότερο με το Ισραήλ», δήλωσε ο Μάσγκρεϊβ. «Αλλά αυτοί που μας πυροβολούν δεν είναι η Αμερική ή το Ισραήλ, και το Ιράν μπορεί να έχει μια στρατηγική που έχει βαθμονομήσει για να αυξήσει την πίεση στα κράτη του Κόλπου, να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια σφήνα μεταξύ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά τελικά, είναι το Ιράν που μας πυροβολεί».

Κάποιοι παρατηρητές προβλέπουν ότι ο θυμός για το Ιράν μπορεί να κάνει ορισμένα κράτη του Κόλπου να δουν πιο θετικά την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ – μια προτεραιότητα του Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News την περασμένη εβδομάδα ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος θα αποτελέσει «πύλη για ειρήνη» στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, δύο πρώην ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που διατηρούν στενή σχέση με τα κράτη του Κόλπου δήλωσαν ότι ακούν «αυξανόμενη ανησυχία» για τις τελευταίες στρατιωτικές προσπάθειες του Ισραήλ. «Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, το Ισραήλ πήγε στον πόλεμο και κατέλαβε τμήματα της Συρίας, του Λιβάνου και της Γάζας και χτύπησε το Κατάρ. Και υπάρχουν ακροδεξιοί υπουργοί στην ισραηλινή κυβέρνηση που δηλώνουν ότι θέλουν να ελέγξουν εδάφη μέχρι τον Ευφράτη και τον Τίγρη», είπε ένας αξιωματούχος, αναφερόμενος σε ποτάμια στο Ιράκ. «Έτσι, υπάρχουν χώρες που ρωτούν αν κατατροπώνουν το Ιράν μόνο και μόνο για να αναδειχθεί το Ισραήλ ως η νέα περιφερειακή ηγεμονία». Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν είναι σοβαρές και συνεχώς διευρυνόμενες. Θα αφήσουν τον κόσμο αλλαγμένο.

Η χαρακτηριστική κίνηση του Τραμπ είναι να γκρεμίσει τις καθιερωμένες δομές πριν δει πού πέφτουν τα κομμάτια και βρει κάποιον τρόπο να ανακηρύξει νίκη. Εφαρμοσμένη στη Μέση Ανατολή, αυτή η στρατηγική είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αδύνατο να προβλεφθεί από τους συμμάχους.

Ο πρόεδρος δήλωσε στο The Atlantic τον περασμένο Απρίλιο ότι στην πρώτη του θητεία έπρεπε «να κάνει δύο πράγματα: να διοικήσει τη χώρα και να επιβιώσει». Πρόσθεσε: «Και τη δεύτερη φορά, διοικώ τη χώρα και τον κόσμο».

Αυτός ο πόλεμος δείχνει στον υπόλοιπο κόσμο πόσο ταραχώδης θα είναι αυτή η στάση, καταλήγει το CNN στην ανάλυσή του.

Διαβάστε επίσης:

Ο Αντρέας Ρίτερ διαδέχεται την Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ιταλία: Βρήκε ζωντανό σκορπιό μέσα σε πακέτο που παρέλαβε από κινέζικο e-shop (photo)

Times: Mε Google Maps η Χεζμπολάχ έστειλε drones στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Εκτεθειμένη η βρετανική βάση









