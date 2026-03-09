search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

09.03.2026

Ιταλία: Βρήκε ζωντανό σκορπιό μέσα σε πακέτο που παρέλαβε από κινέζικο e-shop (photo)

09.03.2026 17:02
skorpios_0903_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε έναν νεαρό στο Τρεβίζο της Ιταλίας, ο οποίος όταν άνοιξε το πακέτο που παρέλαβε από το γνωστό κινέζικο e-shop Temu, ήρθε αντιμέτωπος με έναν… ζωντανό σκορπιό!

Όπως αναφέρει η Corriere Della Sera, η σκακιέρα που είχε παραγγείλει ο νεαρός Ντάβιντε από το Temu, τη γνωστή κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορεί να έφτασε στην ώρα της, ωστόσο μέσα στο πακέτο υπήρχε μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν ο Ντάβιντε άνοιξε το κουτί, εκτός από τη σκακιέρα βγήκε και ένας σκορπιός περίπου 6 εκατοστών, ο οποίος άρχισε να τρέχει μέσα στο σπίτι.

«Στην αρχή δεν κατάλαβα τίποτα», αφηγείται ο Ντάβιντε. «Άνοιξα το κουτί, έλεγξα ότι η σκακιέρα ήταν σε καλή κατάσταση και μετά, ξαφνικά, είδα κάτι να κινείται και μόνο τότε κατάλαβα τι ήταν. Ο σκορπιός δεν με τσίμπησε μόνο από καθαρή τύχη».

Όταν πήρε το κουτί στα χέρια του, το πακέτο ήταν σφραγισμένο. «Είχα αφήσει το κουτί κοντά στα πόδια μου», αφηγείται ο Ντάβιντε. Όταν είδε τον σκορπιό, πανικόβλητος, άρπαξε το πρώτο αντικείμενο που βρήκε μπροστά του στο δωμάτιο και τον σκότωσε. «Είμαι ακόμη λίγο σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη», λέει. «Αν άνοιγα το κουτί από την άλλη πλευρά, θα είχα βρεθεί με τον ζωντανό σκορπιό στα χέρια».

Ο νεαρός σκοπεύει να υποβάλει καταγγελία στο Temu. Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, παραμένει μυστήριο πώς ο σκορπιός βρέθηκε μέσα στη συσκευασία και πώς κατάφερε να επιβιώσει για περισσότερο από δύο εβδομάδες ταξιδιού από τις αποθήκες του Temu στην Κίνα μέχρι το σπίτι του Ντάβιντε στην Ιταλία.

1 / 3