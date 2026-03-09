search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 18:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 16:40

Υπερ-τριπλασιάστηκαν οι εισαγωγές όπλων στην Ευρώπη: Η Γερμανία 4ος κορυφαίος εξαγωγέας  

09.03.2026 16:40
NATO

Η Γερμανία είναι ο τέταρτος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, κυρίως λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχει στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα η Ευρώπη έχει τριπλασιάσει τις εξαγωγές της σε εξοπλιστικά συστήματα και υπερτριπλασιάσει τις εισαγωγές της.

Το ¼ των γερμανικών εξαγωγών προορίζεται για την Ουκρανία

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την Έρευνα σχετικά με την Ειρήνη (SIPRI), κατά την περίοδο 2021 έως 2025, η Γερμανία αναδείχθηκε ως η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγής όπλων, ξεπερνώντας μάλιστα την Κίνα, η οποία κατατάσσεται τώρα πέμπτη. Το ¼ των γερμανικών εξαγωγών προορίζεται για την Ουκρανία, ενώ ένα επιπλέον 17% απορροφάται από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυξημένες είναι οι εξαγωγές και προς άλλους παραδοσιακούς πελάτες, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Αυξημένες 10% οι παραδόσεις όπλων στην Ευρώπη

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της έκθεσης, οι παραδόσεις όπλων έχουν αυξηθεί σε διεθνές επίπεδο κατά σχεδόν 10%, με την Ευρώπη να είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης – εισαγωγέας, έχοντας υπερτριπλασιάσει τις αγορές της. Συνολικά, η Ευρώπη απορροφά το 33% των πωλήσεων εξοπλιστικών συστημάτων, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. «Ως αντίδραση, τα ευρωπαϊκά κράτη αγοράζουν ακόμη περισσότερα όπλα από όσα είχαν ήδη προγραμματίσει. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη ανησυχία και για τις εξελίξεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη», αναφέρει ο ερευνητής του Ινστιτούτου Πίτερ Βέζεμαν στην Handelsblatt και προσθέτει ότι ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει πλέον και η αβεβαιότητα γύρω από τον βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ θα ήταν διατεθειμένες να υπερασπιστούν τους εταίρους τους στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης. Αυτό μάλιστα, εκτιμά ο ίδιος, είναι μάλλον απίθανο να αλλάξει, εν μέρει και επειδή οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη επενδύσει σε αμερικανική τεχνολογία και δεν είναι εύκολο να την αλλάξουν, αλλά και επειδή γνωρίζουν ότι η αγορά εξοπλιστικών συμβάλλει στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων σχέσεών τους με τις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μερίδιο αμερικανικών εξαγωγών όπλων κατευθύνθηκε στην Ευρώπη και όχι στη Μέση Ανατολή. Το ποσοστό αυτό έφθασε στο 38%, με ιδιαίτερη προτίμηση στα μαχητικά αεροσκάφη.

Στις περισσότερες άλλες περιοχές του κόσμου οι αγορές όπλων έχουν κατά το ίδιο διάστημα μειωθείσυμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, όπου η προμήθεια οπλικών συστημάτων θεωρείται ότι είχε ήδη κορυφωθεί. «Το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επενδύσει σημαντικά στην αγορά νέων όπλων και αυτό τους επέτρεψε να αναπτύξουν δυνατότητες τις οποίες μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν – όπως ακριβώς κάνουν», εξηγεί ο κ. Βέζεμαν. Αν ωστόσο οι ΗΠΑ αντιμετωπίσουν ελλείψεις π.χ. σε αντιπυραυλικά συστήματα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να δώσει προτεραιότητα στις δικές της ανάγκες και να περιορίσει τις παραδόσεις σε άλλες χώρες, τονίζουν οι ερευνητές του SIPRI.

Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, ακολουθούμενες από τη Γαλλία και τη Ρωσία, της οποίας ωστόσο οι εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 64%.

Διαβάστε επίσης

Ιράν: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (photo)

Ξεκινά η δίκη για τον Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη – Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

Ντουμπάι: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τους, εν μέσω πολέμου – Δεκάδες αιτήματα για καταφύγια, ακόμη και ευθανασία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Τριήμερο σερί πρωτιάς κατάφερε την Παρασκευή (6/3) η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

tileorasi
MEDIA

Με την πρωτιά της Παρασκευής ο Alpha «έκλεισε» ένα ακόμα 5ημερο στην κορυφή της τηλεθέασης

xrimatistirio-345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πτώση στο Χρηματιστήριο αλλά γλίτωσε τα χειρότερα

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Τάνκερ ελληνικής διαχείρισης διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου

pierrakakis_0403_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Ανάγκη διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης με στόχο την προστασία επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 18:19
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Τριήμερο σερί πρωτιάς κατάφερε την Παρασκευή (6/3) η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

tileorasi
MEDIA

Με την πρωτιά της Παρασκευής ο Alpha «έκλεισε» ένα ακόμα 5ημερο στην κορυφή της τηλεθέασης

xrimatistirio-345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πτώση στο Χρηματιστήριο αλλά γλίτωσε τα χειρότερα

1 / 3