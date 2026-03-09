Ντουμπάι: Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τους, εν μέσω πολέμου – Δεκάδες αιτήματα για καταφύγια, ακόμη και ευθανασία

Την ώρα που οι πύραυλοι κυριαρχούν στους αιθέρες της Μέσης Ανατολής, ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στο Ντουμπάι εγκαταλείπουν τα ζώα τους, καθώς απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή.

Οι κτηνίατροι έχουν αναφέρει μια εισροή ερωτημάτων σχετικά με την ευθανασία κατοικίδιων ζώων, καθώς χιλιάδες άτομα που έχουν παγιδευτεί στην περιοχή σπεύδουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η K9 FriendsDubai, μια ομάδα επαναπατρισμού σκύλων, δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από τον αριθμό των ιδιοκτητών σκύλων που θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους και τα τηλεφωνήματα που έχουν λάβει για εγκαταλελειμμένα κουτάβια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, oμάδες προστασίας ζώων προσπαθούν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βρουν καταφύγια – αλλά εκατοντάδες αναρτήσεις για εγκαταλελειμμένα κατοικίδια έχουν εντοπιστεί στο διαδίκτυο. Ορισμένοι κτηνίατροι αναγκάστηκαν να κάνουν ευθανασία ακόμη και σε υγιή κατοικίδια επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το κόστος.

Για παράδειγμα, κάτοικος του Ντουμπάι που εργάζεται εθελοντικά σε διάφορες οργανώσεις ζώων και καταφύγια, δήλωσε ότι βρίσκεται υπό σοβαρή οικονομική πίεση, καθώς οι δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και οι σελίδες για χορηγίες απαγορεύονται στο Ντουμπάι.

Επιπλέον, δήλωσε: «Μερικοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων είναι αγχωμένοι και πανικοβλημένοι. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να δώσουν πίσω τα υιοθετημένα κατοικίδιά τους. Υπάρχουν σκύλοι που αρχίζουν να εγκαταλείπονται.

ΗΑΕ: «Οι αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα»

«Οι αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως, καθώς οι πτήσεις εκτελούν πολύ μειωμένες υπηρεσίες. Αν θέλετε να κάνετε εμβόλιο λύσσας, τότε πρέπει να καθυστερήσετε το ταξίδι σας κατά τρεις ακόμη εβδομάδες.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι κτηνίατροι έχουν κάνει ερωτήσεις σχετικά με την ευθανασία, κάτι που είναι αηδιαστικό. Οι περισσότεροι κτηνίατροι θα τις έδιναν στα καταφύγια, αλλά εμείς είμαστε ήδη γεμάτοι», δήλωσε μάρτυρας.

Ασφυκτική πίεση στα καταφύγια του Ντουμπάι

Η Άνσο Στάντερ, μία γυναίκα από τη Νότια Αφρική που διευθύνει το καταφύγιο ζώων «Six Hounds» στο Αλ Άιν, ανέφερε ότι έχει κατακλυστεί από αιτήματα για τη φιλοξενία εγκαταλελειμμένων γατών και σκύλων. «Μέσα σε μία μόνο ημέρα, έλαβα 27 μηνύματα», σημείωσε η ίδια. Επίσης, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη χώρα, ενημερώνουν τους υπεύθυνους ότι αν το καταφύγιο δεν δεχθεί τα ζώα, εκείνοι θα τα παρατήσουν στον δρόμο. Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις ατόμων με 20 γάτες που προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα.

Επίσης, η Άνσο Στάντερ θυμήθηκε ένα κουτί μεταφοράς γεμάτο γατάκια, το οποίο συνοδευόταν από ένα σημείωμα σε σπαστά Αγγλικά και στο οποίο υπήρχε το εξής μήνυμα: «Τέσσερα γατάκια και η μαμά γάτα μέσα στο κουτί. Ταξιδεύω πίσω στη χώρα μου λόγω των καταστάσεων που συμβαίνουν εδώ. Προσπάθησα να καλέσω αλλά κανείς δεν απάντησε στις κλήσεις μου και έτσι έμαθα την τοποθεσία σας. Λυπάμαι πολύ που τα αφήνω μπροστά στην πύλη σας».

Ακόμα, η Άνσο Στάντερ κατήγγειλε ότι δύο σκυλιά πυροβολήθηκαν στην έρημο μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν. Η ίδια κατέληξε λέγοντας: «Σε τέτοιες στιγμές, τα ζώα υποφέρουν σιωπηλά. Κάποια μπορεί να μείνουν πίσω μέσα στο χάος, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας, χρειαζόμαστε χορηγούς για την κατασκευή εκτάκτων χώρων φιλοξενίας γατών και δομών για σκύλους, καθώς και για το προσωπικό, την τροφή και τους λογαριασμούς των κτηνιάτρων. Είναι εγωιστικό και άκαρδο και δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για πανικό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τα πάντα υπό έλεγχο».

