Ζελένσκι: 11 χώρες ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones

11 αιτήματα από χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν όπως επίσης και ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει λάβει η Ουκρανία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

«Επίσης εξετάσαμε λεπτομερώς τα αιτήματα των χωρών για ασφαλή υποστήριξη από την δική μας πλευρά στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed και άλλων παρόμοιων προκλήσεων», δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram μετά από συνάντηση που είχε με υψηλόβαθμούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ορισμένα αιτήματα έχουν ήδη απαντηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένη υποστήριξη».

