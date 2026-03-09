search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 13:21

Στάρμερ: «Οι αποφάσεις για το συμφέρον της Βρετανίας είναι αποφάσεις που λαμβάνει ο πρωθυπουργός της»

09.03.2026 13:21
kier_starmer_2410

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ εργάζονται από κοινού «σε καθημερινή βάση», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ερωτηθείς για το αν η «ειδική σχέση» ανάμεσα στις δύο χώρες έχει καταστραφεί.

«Είναι πραγματικά σημαντικό να τονίσουμε ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται από κοινού σε καθημερινή βάση, όπως έκαναν πάντα», δήλωσε ο Στάρμερ και πρόσθεσε: «Οι αποφάσεις για το τι είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Βρετανίας ωστόσο  είναι αποφάσεις που λαμβάνει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας».

Χθες, ο Στάρμερ συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λιγότερο από μία ημέρα αφότου ο Τραμπ διατύπωσε και πάλι επικρίσεις σε βάρος του Βρετανού ηγέτη γι’ αυτό που θεωρεί έλλειψη υποστήριξης εκ μέρους του προς την εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Οι ηγέτες άρχισαν συζητώντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της χρήσης βάσεων της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) για την υποστήριξη της συλλογικής αυτοάμυνας εταίρων στην περιοχή», σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε από εκπρόσωπο του γραφείου του Στάρμερ.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμιά αναφορά στις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, με τις οποίες απάντησε στην είδηση ότι η Βρετανία μπορεί να στείλει ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή λέγοντας πως: «Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε Πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».

Η εκπρόσωπος του γραφείου του Στάρμερ πρόσθεσε: «Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα εγκάρδια συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο Τραμπ και στον Αμερικανικό λαό για τους θανάτους έξι στρατιωτών των ΗΠΑ».

1 / 3