Λίβανος: Ισραηλινός πύραυλος χτυπάει την Βηρυτό σε… live σύνδεση (video)

Την στιγμή που πύραυλος από το Ισραήλ χτυπά σε κεντρικό κτίριο τράπεζας στη Βηρυτό, κατέγραψε σε ζωντανή σύνδεση ο ΣΚΑΪ.

Ο ανταποκριτής του καναλιού μετέδιδε τα τελευταία νέα από το μέτωπο στον Λίβανο, όταν ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος πίσω του. Δευτερόλεπτα μετά φαίνονται στο πλάνο μαύροι καπνοί σε μια επίθεση που έγινε σε τράπεζα η οποία φέρεται να χρηματοδοτεί την Χεζμπολάχ.

Από το χτύπημα επικράτησε μια μικρή αναστάτωση στον χώρο που υπήρχαν κι άλλοι εκπρόσωποι ξένων ΜΜΕ, καθώς έγινε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων, ωστόσο σύμφωνα με τον Ελληνα απεσταλμένο, η περιοχή στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα τα Μέσα Ενημέρωσης, είναι ασφαλής.

Δείτε την στιγμή που σκάει ο πύραυλος από το 00:50 του βίντεο και μετά:

