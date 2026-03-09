MEGA: Ετοιμάζει, για αρχή, μισή ντουζίνα σειρές για του χρόνου…

Η τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε έχει δρόμο ακόμη, πλην όμως οι σχεδιασμοί και οι (προ)ετοιμασίες στα κανάλια για την επόμενη έχουν ήδη αρχίσει.

Για παράδειγμα, το Mega διαμορφώνει σταδιακά ένα «μενού» το οποίο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, αποτελείται από έξι νέες προτάσεις μυθοπλασίας. Στην πορεία θα ενταχθούν και άλλες. Άλλωστε το γνωρίζετε, η σεζόν έχει δύο «ημίχρονα». Προφανώς και δεν θα αρχίσουν όλες από Σεπτέμβριο.

Και του χρόνου το Mega θα διαθέτει καθημερινή σειρά με την υπογραφή της τριάδας Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου.

Η νέα πρόταση- 140 επεισοδίων- του Γεωργίου «Μπλέ ώρες» εξελίσσεται στο Πήλιο. Ο τίτλος εμπνέεται από εκείνη τη χρονική στιγμή της ημέρας κατά την οποία το σκοτάδι διαδέχεται το φώς και με συμβολικό τρόπο οι δημιουργοί της σειράς θέλουν- λέει- να εξερευνήσου τις διακυμάνσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Γυρίσματα εκτός από το Πήλιο θα πραγματοποιηθούν και στις Σποράδες που θα είναι τα μέρη της βασικής πλοκής της σειράς ωστόσο τα εσωτερικά γυρίσματα θα πραγματοποιούνται και αυτή τη φορά στην Κύπρο. Ο Γιώργος Παρτσαλάκης και ο Αλέξανδρος Μαρτίδης, ο αστυνόμος Κουράκος της «Γης της Ελιάς», θα εμφανιστούν σε κεντρικούς ρόλους.

Η έναρξη παραγωγής σκηνών για την δραματική σειρά «Σύγκρουση» των Μελίνας Τσαμπάνη– Πέτρου Καλκόβαλη με σκηνοθέτη τον Αλέξη Κυράνη έχει γίνει πριν από μερικές ημέρες. Στο ερωτικό δικαστικό θρίλερ πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν οι Νίκος Ψαρράς, Μαρία Ναυπλιώτου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Καπουράνης, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Κώστας Φιλίππογλου και πολλοί άλλοι συνάδελφοί τους.

Πρόκειται για μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων. Σε αυτά τα οκτώ επεισόδια, θα καταγράφεται η προσπάθεια μίας δικηγόρου, της Άννας, να αθωώσει τον πελάτη της, τον Φίλιππο, έναν νεαρό μουσικό, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στην εξέλιξη της υπόθεσής, η Άννα αρχίζει να έχει αμφιβολίες και εμφανίζονται όλο και πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία, που περιπλέκουν όχι μόνο τη δουλειά, αλλά και τα συναισθήματά της.

Αυτή την περίοδο εξάλλου, πραγματοποιούνται γυρίσματα της κωμικής περιπέτειας «Κάμπινγκ».

Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο Χρυσοστόμου, ενώ συμμετέχουν και η Βίκυ Σταυροπούλου, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, η Μπέσσυ Μάλφα, ο Γιάννης Νταλιάνης, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Νικόλας Χανακούλας, η Νίκη Παλληκαράκη, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Χάρης Χιώτης κ.ά..

Το Mega πέτυχε διάνα με τον «Άγιο Παΐσιο: Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Προκάλεσε αίσθηση. Κέρδισε εντυπώσεις (και τηλεθέαση). Άνοιξε την όρεξη. Δημιούργησε προηγούμενο. Ο σταθμός έχει σχέδια για τη σειρά τη βασισμένη στη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, μια από τις πιο σεβάσμιες μορφές του Αγίου Όρους.

Πρόκεται για σειρά 12 επεισοδίων σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα στην διάρκεια των οποίων σειρά θα ακολουθήσει τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ από τα νεότερα χρόνια του και τη ζωή του στην Πάρο και θα δείξει όλο το πνευματικό και θρησκευτικό έργο, που έκανε στο Άγιο Όρος, αλλά και σε μονές σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Στο νέο θρησκευτικοιστορικό εγχείρημα μυθοπλασίας του Mega ο Άρης Σερβετάλης θα κάνει τον Άγιο Ιωσήφ από τη μέση ηλικία κι έπειτα, με τον Τάσο Λέκκα να τον υποδύεται στην περίοδο των νεανικών χρόνων του. Στη νέα πρόταση του καναλιού, με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, πιθανόν θα συμμετέχουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Νίκος Γκέλιας.

Ο Σερβετάλης θα βρεθεί- κατά μια έννοια- εκεί από όπου έγινε ευρύτερα γνωστός, όταν πριν από 25 χρόνια συστήθηκε ως Λάζαρος με μόικαν μαλλί, στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» του Mega, σε σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αντώνης Αγγελόπουλου.

Το μυθιστόρημα «Δύο μαύρα πουκάμισα» (εκδ Ψυχογιός) του αθλητικογράφου (του Mega)-συγγραφέα Μένιου Σακελλαρόπουλου θα αναπτυχθεί σε 140 επεισόδια,με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου (σεναριογράφος με τον Βασίλη Σπηλιόπουλο και στον «Σασμό»). Δύο σταυραδέλφια, ο Μανούσος και ο Σήφης, δοκιμάζονται για τα -γαλανά- μάτια της Μαρκέλας.

Ο Αντώνης Μυριαγκός, ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, θα κάνει τον έναν μαυροπουκαμισά, με όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα για το νέο εγχείρημα μυθοπλασίας που σχεδιάζει το κανάλι της Καλλιθέας.

Αν δεν αλλάξει κάτι- μάλλον απίθανο, διότι υπάρχει και έγκριση του ΕΚΚΟΜΕΔ για επιλέξιμες δαπάνες- του χρόνου το Mega θα έχει και τη σειρά «17 βαλίτσες και μια μαύρη» του Λάκη Λαζόπουλο που έως τώρα ήταν γνωστή με τον τίτλο «Πνίξε τη Γιολάντα».

Στο επίκεντρο της βρίσκεται μία οικογένεια Ελλήνων της ομογένειας ομογενών, η αγία ελληνική οικογένεια, όπως την έχει περιγράψει ο ίδιος, αναφερόμενος σε έναν ιδιαίτερο τύπο οικογένειας, εκείνον που -κατά τα λεγόμενα του- πάλεψε για να τα καταφέρει αλλά και που ποδοπάτησε για να βγει στην επιφάνεια.

Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την οικογένεια των ελληνοαμερικανών, καθώς παίρνει τη απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα και στον τόπο καταγωγής, τη Λέσβο. Και κάπως έτσι, ο Λάκης Λαζόπουλος, θα περιγράψει με τον τρόπο του τι σημαίνει να είσαι Έλληνας ομογενής στην εποχή μας, αλλά και πώς είναι να ζει και να προσαρμόζεται κάποιος, ο οποίος έχει ζήσει και μεγαλώσει σε μια μητρόπολη του εξωτερικού, στην πολύ πιο μικρή κοινωνία ενός νησιού του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

