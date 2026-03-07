search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 12:48
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 11:12

Τηλεθέαση: «Άχαστος» ο Alpha στην prime time και αυτή την Παρασκευή

07.03.2026 11:12
soi-soy-nea-sezon-new

Μαίνεται η μάχη της τηλεθέασης με αμείωτο ενδιαφέρον, με τον Alpha να αποδεικνύει για πολλοστή φορά πως η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, το τηλεοπτικό κοινό έδωσε από νωρίς το πρωί ψήφο εμπιστοσύνης στο κανάλι δίνοντας την πρωτιά στο Happy Day με 16,8%.

Στις πρωινές εκπομπές το Super Κατερίνα ήρθε πρώτο με 15,6%, αφήνοντας δεύτερο και τρίτο το Πρωινό με 11,8% και το Buongiorno επίσης με 11,8%.

Το μεσημέρι το κοινό έδειξε το ενδιαφέρον του, φέρνοντας στην πρώτη θέση το Σόι σου στην ώρα του με 27,5%.

Στην prime time, το Σόι σου αναδείχτηκε και πάλι πρώτο με 24,1%, με το Μπαμπά Σ’ αγαπώ του Alpha δεύτερο με 20,4%.

Στη late night ζώνη, η πρώτη θέση ανήκε στην Αγγελική Νικολούλη και το Φως στο Τούνελ με 13,1%.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ξανά στο ρετιρέ της τηλεθέασης η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» την Πέμπτη (5/3)

Βόμβα εξερράγη δίπλα από συνεργείο του MEGA στον Λίβανο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
petrounias-krikoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασημένιος ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η χαμένη αλήθεια στην περίπτωση του Ιράν και ο βομβαρδισμός με ψέματα

hardalias (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

red_hot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Red Hot Chili Peppers: Νέο ντοκιμαντέρ εστιάζει στον αείμνηστο κιθαρίστα, Χίλελ Σλόβακ

giouler (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γιασάρ Γκιουλέρ: «Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

bodiroga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 12:47
petrounias-krikoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασημένιος ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η χαμένη αλήθεια στην περίπτωση του Ιράν και ο βομβαρδισμός με ψέματα

hardalias (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής»

1 / 3