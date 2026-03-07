Τηλεθέαση: «Άχαστος» ο Alpha στην prime time και αυτή την Παρασκευή

Μαίνεται η μάχη της τηλεθέασης με αμείωτο ενδιαφέρον, με τον Alpha να αποδεικνύει για πολλοστή φορά πως η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, το τηλεοπτικό κοινό έδωσε από νωρίς το πρωί ψήφο εμπιστοσύνης στο κανάλι δίνοντας την πρωτιά στο Happy Day με 16,8%.

Στις πρωινές εκπομπές το Super Κατερίνα ήρθε πρώτο με 15,6%, αφήνοντας δεύτερο και τρίτο το Πρωινό με 11,8% και το Buongiorno επίσης με 11,8%.

Το μεσημέρι το κοινό έδειξε το ενδιαφέρον του, φέρνοντας στην πρώτη θέση το Σόι σου στην ώρα του με 27,5%.

Στην prime time, το Σόι σου αναδείχτηκε και πάλι πρώτο με 24,1%, με το Μπαμπά Σ’ αγαπώ του Alpha δεύτερο με 20,4%.

Στη late night ζώνη, η πρώτη θέση ανήκε στην Αγγελική Νικολούλη και το Φως στο Τούνελ με 13,1%.

