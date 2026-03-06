search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 20:54
06.03.2026 19:59

Ξανά στο ρετιρέ της τηλεθέασης η σειρά «Μπαμπά σ' αγαπώ» την Πέμπτη (5/3)

06.03.2026 19:59
credit: pixabay

Όχι μόνον διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης της Nielsen, αλλά, σε σχέση με την Τετάρτη, η σειρά «Μπαμπά σ΄ αγαπώ» βελτίωσε την επίδοσή της, καθηλώνοντας το «Σόι σου» στη δεύτερη θέση.

Αν και με επίδοση ίδια με το «Σόι σου», ο «Άγιος έρωτας» τερμάτισε τρίτος στη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης και στη διάκριση «μέτρησαν» τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία.

Τέταρτη επιλογή ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο» και πέμπτη το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Grand Prize Week».

Έπειτα από καιρό -μέσα σε λίγες ημέρες- το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ήταν παρόν στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.

Βόμβα εξερράγη δίπλα από συνεργείο του MEGA στον Λίβανο (Video)

ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Με ξεχωριστή καμπάνια γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας

Η ΕΦΣΥΝ, η Political, «φως» στην αναζήτηση νέου CEO στον ΣΚΑΪ, το «φύγε συ – έλα συ» στο Open και ο Μητσοτάκης ομιλητής σε συνέδριο για τα fake news

karoline_leavitt_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν εντός 4-6 εβδομάδων

wildcat
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες κατά των drones

el venizelow 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν ακόμη 87 Έλληνες που βρίσκονταν στο Ομάν – Ανάμεσά τους και ένα βρέφος

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βάσεις των ΗΠΑ χτυπά το Ιράν, ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Live οι εξελίξεις

iran
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «σιωπηλός κερδισμένος»: Πώς η Ρωσία μπορεί να επωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

