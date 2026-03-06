Ξανά στο ρετιρέ της τηλεθέασης η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» την Πέμπτη (5/3)

Όχι μόνον διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης της Nielsen, αλλά, σε σχέση με την Τετάρτη, η σειρά «Μπαμπά σ΄ αγαπώ» βελτίωσε την επίδοσή της, καθηλώνοντας το «Σόι σου» στη δεύτερη θέση.

Αν και με επίδοση ίδια με το «Σόι σου», ο «Άγιος έρωτας» τερμάτισε τρίτος στη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης και στη διάκριση «μέτρησαν» τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία.

Τέταρτη επιλογή ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο» και πέμπτη το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Grand Prize Week».

Έπειτα από καιρό -μέσα σε λίγες ημέρες- το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ήταν παρόν στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.

Διαβάστε επίσης:

Βόμβα εξερράγη δίπλα από συνεργείο του MEGA στον Λίβανο (Video)

ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Με ξεχωριστή καμπάνια γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας

Η ΕΦΣΥΝ, η Political, «φως» στην αναζήτηση νέου CEO στον ΣΚΑΪ, το «φύγε συ – έλα συ» στο Open και ο Μητσοτάκης ομιλητής σε συνέδριο για τα fake news



