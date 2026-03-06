Ξανά στο ρετιρέ της τηλεθέασης η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» την Πέμπτη (5/3)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Όχι μόνον διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης της Nielsen, αλλά, σε σχέση με την Τετάρτη, η σειρά «Μπαμπά σ΄ αγαπώ» βελτίωσε την επίδοσή της, καθηλώνοντας το «Σόι σου» στη δεύτερη θέση.
Αν και με επίδοση ίδια με το «Σόι σου», ο «Άγιος έρωτας» τερμάτισε τρίτος στη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης και στη διάκριση «μέτρησαν» τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία.
Τέταρτη επιλογή ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο» και πέμπτη το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Grand Prize Week».
Έπειτα από καιρό -μέσα σε λίγες ημέρες- το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ήταν παρόν στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.
Διαβάστε επίσης:
Βόμβα εξερράγη δίπλα από συνεργείο του MEGA στον Λίβανο (Video)
ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: Με ξεχωριστή καμπάνια γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας
Η ΕΦΣΥΝ, η Political, «φως» στην αναζήτηση νέου CEO στον ΣΚΑΪ, το «φύγε συ – έλα συ» στο Open και ο Μητσοτάκης ομιλητής σε συνέδριο για τα fake news
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.