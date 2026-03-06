Η ΕΦΣΥΝ, η Political, «φως» στην αναζήτηση νέου CEO στον ΣΚΑΪ, το «φύγε συ – έλα συ» στο Open και ο Μητσοτάκης ομιλητής σε συνέδριο για τα fake news

Από το Υπερταμείο στον ΣΚΑΪ

Μάλλον το πλήρωμα του χρόνου είναι κοντά και η αναζήτηση νέου CEO στον πολυμεσικό ΣΚΑΪ θα περάσει από την ανθοφορία στην καρποφορία. Ο ιδιοκτήτης του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, έχει δεχθεί εισήγηση, μεταξύ καταρτισμένων επαγγελματιών-τεχνοκρατών με προϋπηρεσία σε επιτελικές θέσεις, για τον Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη ο οποίος ήταν ο διευθύνων του Υπερταμείου από το 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Έχει σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, κατέχοντας ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού μηχανικού (Manchester Metropolitan University) και δύο μεταπτυχιακά, το ένα στις τηλεπικοινωνίες (University College London) και το άλλο στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις (The Fletcher School, Tufts University). Έχει εγχώρια και διεθνή εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Νέα εποχή για το site της ΕΦΣΥΝ οσονούπω

Σε νέα εποχή ετοιμάζεται να εισέλθει η ψηφιακή έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών η οποία σηματοδοτήθηκε με την ανάθεση της διευθυνσής της στον δημοσιογράφο Χάρη Ιωάννου. Ο Ιωάννου ήταν για μια 12ετία στην ΕΦΣΥΝ και κατόπιν για καμιά 10αριά χρόνια και μέχρι την περασμένη βδομάδα ήταν αρχισυντάκτης στο The TOC. Υπολογίζεται ότι η ανασχεδιασμένη και αναβαθμισμένη σε περιεχόμενο ιστοσελίδα της εφημερίδας θα λανσαριστεί έπειτα από λίγες εβδομάδες.

Ενισχύει και το επιχειρηματικό ρεπορτάζ της η Political

Η Political Media Group πρόσθεσε στο δημοσιογραφικό δυναμικό της την έμπειρη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Γκίτση με σκοπό να ενισχύσει το επιχειρηματικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Political. Η Γκίτση, καλύπτει χρόνια τώρα το ρεπορτάζ του λιανεμπορίου.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο δημοσιογραφικό όμιλο έπιασαν δουλειά στην PMG οι Αμαλία Κάντζου, Πάνος Χαρίτος και Δημήτρης Χατζηνικόλας. Η Κάτζου ως αρχισυντάκτρια στο οικονομικό-επιχειρηματικό ρεπορτάζ, έχοντας επίσης και τη διεύθυνση εταιρικής επικοινωνίας του ομίλου ο Χατζηνικόλας έχει την ευθύνη του Nonpapers.gr και της αναμόρφωσης του σε δεξαμενή σκέψης- ιδεών ώστε να αποτελέσει σημείο συνάντησης πολιτικοί, ακαδημαϊκών και αναλυτών και μαζί με τον Χαρίτο αναδεικνύουν θέματα και γεγονότα, πρόσωπα και προβληματισμούς μέσα από το Non papers.gr με άρθρα, αναλύσεις, vidcasts και podcasts.

Φήμες ανυπόστατες για την Τατιάνα

Δεν πάει πουθενά. Ούτε καν στο Mega, όπως θρυλείται. Προ ημερών έγινε κουβέντα ότι η Τατιάνα Στεφανίδου ενδέχεται να επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό με πρόταση που θα υλοποιηθεί πιθανόν εντός της Alter Ego Media, μαμά εταιρεία του Mega. Αλλά από το ΤLife μπήκε «τελεία» στην σεναριολογία με σχετική ανακοίνωση ότι η Στεφανίδου «έχει επιλέξει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των sites που διευθύνει» και- μεταξύ άλλων ότι «τουλάχιστον στο προσεχές διάστημα, τα σενάρια που θέλουν την Τατιάνα Στεφανίδου να επιστρέφει στη μικρή οθόνη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Συνεχίζει με «στοιχειωμένο» περιεχόμενο το Star

Λίγα και καλά ελληνικά σίριαλ προτείνει συστηματική τα τελευταία- τέσσερα- πέντε- χρόνια το Star. Φέτος είχε στο μενού του τα «Φαντάσματα», μεταφορά της επιτυχημένης βρετανικής κωμικής σειράς μεταφυσικού σουρεαλισμού «Gosts» του BBC, με σενάριο του εξαιρετικού Λευτέρη Παπαπέτρου («Ντόλτσε βίτα»- σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Ρήγα-«Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω παρτάλι», «Αντίο γλυκιά μου συμπεθέρα») και σκηνοθεσία της Αμαλίας Γιαννίκου.

Τα προβλήματα σε επίπεδο παραγωγής γυρισμάτων, λόγω ιδιαιτερότητας φυσικών χώρων, αντιμετωπίστηκαν. Η εταιρεία παραγωγής Tanweer Productions – έχοντας το «πράσινο φώς» για δεύτερο κύκλο επεισοδίων- δημιουργησε σκηνικά σε νέο χώρο τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις του σεναρίου και στο μεταξύ ο σταθμός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης και για μια ακόμη- Τρίτη- σεζόν.

Εκτιμάται ότι μετά το Πάσχα θα αρχίσουν τα γυρίσματα σκηνών επεισοδίων για τη σεζόν 2026-2027 και το Νοέμβριο υπολογίζεται να αρχίσει να ετοιμάζεται ο τρίτος κύκλος «Φαντασμάτων».

Συνέδριο για την παραπληροφόρηση και τον τοξικό λόγο στα ΜΜΕ με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού

Η συμμετοχή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συζήτηση με τους Γιάννη Πρετεντέρη, εκδότη του Βήματος και Γιάννη Θεοχάρη, Καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου ξεχωρίζει στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει την εβδομάδα που μας έρχεται (10,11 Μαρτίου) ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και η ΓΓΕΕ με τίτλο «Alitheia Forum- Confronting fake news and toxic discourse» («Αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις και τον τοξικό λόγο»).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου σφιχτό. Κύκλοι συζητήσεων- 12 την πρώτη ημέρα, άλλες τόσες την επόμενη, συν χαιρετισμούς από κυβερνητικά στελέχη- περίπου ανά μία ώρα με εύρος θεματολογίας και ομιλητές, στα επι μέρους πάνελ, εκπροσώπους από τον κλάδο των ΜΜΕ, έντυπων και ηλεκτρονικών, ευρωβουλευτές, ακαδημαϊκούς, θεσμικούς παράγοντες, αναλυτές, δημοσκόπους, αλλά και ξένους εκπροσώπους ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων, φορέων και οργανισμών για την Ελευθερία των ΜΜΕ και την αντιμετώπιση των fake news.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Τρίτη με την συζήτηση «Διαλέγοντας πραγματικότητα: Η απειλή της παραπληροφόρησης» (18.00) στη διάρκεια της οποίας ο πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο- εκδότη Γιάννη Πρετεντέρη και τον καθηγητή Γιάννη Θεοχάρη.

Στα αξιοπρόσεκτα- με μια γρήγορη ματιά στο πρόγραμμα- ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος της ΓΓΕΕ έστω ως συντονιστής στις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Γκάζια και υψηλές ταχύτητες σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Σε ρυθμούς Formula 1 κινείται ξανά, ο ΑΝΤ1 και η ιντερνετική πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ καλύπτωντας τα σιρκουί του κορυφαίου πρωταθλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε απευθείας μετάδοση.

Η πρεμιέρα του Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην πίστα της Μελβούρνης στην Αυστραλία την Κυριακή με την αυγούλα (06.00) λόγω διαφοράς ώρας. Οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης του 1ου αγώνα του φετινού Πρωταθλήματος, από τα 24 ραντεβού της χρονιάς άρχισαν σήμερα και συνεχίζονται αύριο με μεταδόσεις αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+( τις 02.15 ώρα Ελλάδας)

Το 2026 φέρνει την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών, με την υβριδική μηχανή να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών. Η νέα γενιά μονοθέσιων βασίζεται σε αναλογία ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα, αξιοποιώντας 100% βιώσιμα καύσιμα. Τα αγωνιστικά είναι πλέον ελαφρύτερα, πιο ευέλικτα και εξοπλισμένα με ενεργή αεροδυναμική, υποσχόμενα αμφίρροπες μάχες και περισσότερες προσπεράσεις στους δρόμους της Μελβούρνης.

ΕΡΤFLIX εκατομμυρίων θεάσεων με νέο ρεκόρ

Ιστορικό ρεκόρ θεάσεων κατέγραψε το ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σημειώνοντας αθροιστικά 47 εκατ. θεάσεις. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων στο ERTFLIX από την άνοιξη του 2020, όταν η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ βγήκε ανανεωμένη στον «αέρα», με τη μέση ημερήσια θέαση να αγγίζει τα 796.000 θεάσεις (Μ.Ο. Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2026), καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2025.

Ρόλο στο ιστορικό ρεκόρ του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, διαδραμάτισε η προβολή των δύο μίνι σειρών «Η Μεγάλη Χίμαιρα» και «Αύριο», όπως επίσης η νέα δραματική σειρά «Το Τελευταίο Νησί», τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα αλλά και- ενοείται- το «Sing for Greece 2026».

Η σειρά διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η Μεγάλη Χίμαιρα» έχει ήδη σημειώσει περισσότερες από 4,5 εκατ. θεάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σε περίπου έναν μήνα από τότε που «ανέβηκε» στην ιντερνετική πλατφόρμα της ΕΡΤ (6/2), η συγκλονιστική σειρά «Αύριο», η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, έχει σημειώσει 1,5 εκατ. θεάσεις.

Οι τρείς βραδιές του Εθνικού τελικού «χτύπησαν» 815.000 θεάσεις.

Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία αυτό που συνέβη στο Open

Με ελάχιστη χρονική διαφορά, το Open ενημερωσε, στα μέσα της εβδομάδας την «αλλαγή φρουράς» στην διευθυνση προγράμματος του. Έπειτα από περίπου τρία χρόνια σταθμός και Ιζαμπέλα Σασλόγλου έλυσαν- και τυπικά- τη συνεργασία του και λίγο μετά τα ίδια καθήκοντα ανέλαβε ο Θέμης Μάλλης.

Που σημαίνει ότι αυτά στα ενδότερα του σταθμού είχαν δρομολογηθεί από καιρό. Είχε λέει αναπτυχθεί μια ασυμφωνία- γενικώς- μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μάλλης «θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN», λέει ο σταθμός.

Μια πρεμιέρα, μια έγκριση και μια ανανέωση στην ΕΡΤ…

Την Κυριακή που είναι και η Ημέρα της Γυναίκας η ΕΡΤ2Σπορ θα βγάλει στον αέρα τη νέα πρόταση της «Fζην»(10.30) με την Κατερίνα Στικούδη με επίκεντρο την άσκηση, την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής, «φέρνοντας στο προσκήνιο έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που βασίζεται στη σωματική άσκηση, στην ισορροπία και στην προσωπική φροντίδα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ουσιαστικό οδηγό ευζωίας για μικρούς και μεγάλους». Το πρώτο επεισόδιο είναι- λόγω της ημέρας- αφιερωμένο στη γυναικεία ενδυνάμωση και «φωτίζει τη σχέση της γυναίκας με την κίνηση, το σώμα και την αυτοφροντίδα, μέσα από ιστορίες που αναδεικνύουν την επιμονή, την αποδοχή και την προσωπική εξέλιξη».

Εν τω μεταξύ με νέα εκπομπή επιστρέφει ο Χρίστος Βασιλόπουλος στην ΕΡΤ. «Πρόσωπα με τον Χρίστο Βασιλόπουλο» ο τίτλο της και σε πρώτη φάση θα βγούν στον αέρα 12 εκπομπές για τις οποίες η ΕΡΤ ενέκρινε ποσό 13.792,9 ευρω ανα επεισόδιο χωρίς ΦΠΑ και εργοδοτικές εισφορές. Ανανεώθηκε επίσης και η σειρά εκπομπών «Ό,τι αξίζει» που κάνει η Ινα Ταράντου.

…κι ένα ακόμα ντοκιμαντέρ για το Ιρακ από την ΕΡΤ3 αυτή τη φορά

«Ιράκ, η Καταστροφή Ενός Έθνους» τιτλοφορούνται τα δύο επεισόδια του ντοκιμαντέρ που θα μεταδόσει η ΕΡΤ3 το Δευτερότριτο (22.00). Από τις πρώτες μέρες του πολέμου Ιράν-Ιράκ, το 1980, μέχρι την πτώση του Νταές το 2017, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ αφηγείται σαράντα χρόνια με μάχες που βύθισαν το Ιράκ στο απόλυτο χάος. Μια ιστορία τόσο ιρακινή όσο και αμερικανική και γαλλική, με διπλωματικά, οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα. Μια ιστορία που αφηγούνται αυτοί που την έζησαν από την Ουάσιγκτον, το Παρίσι και το Ιράκ. Ένα ταξίδι στα σαράντα χρόνια που άλλαξαν τον κόσμο. Αν δεν το προλάβετε μπορείτε να το παρακολουθείσετε και από το ΕΡΤFLIX.

Ραντεβού στο Ραδιομέγαρο για να τα πουν

Για τη Δευτέρα ορίστηκε συνάντηση στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής με τους ντοκιμαντερίστες οι οποίοι θεωρούν ότι η ΕΡΤ εξαιρεί τις παραγωγές τεκμηρίωσης- άρα ένα σημαντικό κομμάτι του Πολιτισμού. Θα τα πούν με τον διευθύνοντα, Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου.

Με τις ευλογίες του «Άγιου έρωτα» ο Στέλιος Μάινας

Τον Στέλιο Μάινα θα δείτε προσεχώς να «γίνεται» μπαμπάς του Δημήτρη Γκοτσόπουλου. Δηλαδή θα κάνει τον πατέρα του πατέρα Νικόλαου στη σειρά «Άγιος έρωτας».

