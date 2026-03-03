Χάρης Ιωάννου: Νέος διευθυντής στο site της Εφημερίδας των Συντακτών

Με σχεδόν 25 χρόνια εμπειρίας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και αποτελώντας ένα από τα ιδρυτικά μέλη της εφημερίδας, ο Χάρης Ιωάννου επιστρέφει στην «Εφ.Συν.», με βασική αποστολή το πέρασμά της στη νέα εποχή.

Ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει διευθυντής στην ψηφιακή έκδοση της. Με στόχο μια ιστοσελίδα που θα είναι σημείο αναφοράς για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, συνδυάζοντας το κύρος της έντυπης έκδοσης με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα.

«Μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της από τον όμιλο επιχειρήσεων Μελισσανίδη, η Εφημερίδα των Συντακτών ισχυροποιείται και συνεχίζει αταλάντευτη την πορεία της, πάντα με σταθερό προοδευτικό πρόσημο, πλουραλισμό και αξιοπιστία», σημειώνει η εκδοτική εταιρεία «Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.».

Ο Ιωάννου προηγουμένως- και για τουλάχιστον μια δεκαετία- εργαζόταν στο The TOC– εργάστηκε ως αρχισυντάκτης- και στα μέσα της περασμένης εβδομάδας με αναρτηση του στο Facebook είχε ενημερώσει ότι ο επαγγελματικός κύκλος αυτός ολοκληρώθηκε και ετοιμαζόταν «για νέες επαγγελματικές προκλήσεις».

