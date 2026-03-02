Αντιμετάθεση των βραδινών σειρών του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/2)

Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών την Παρασκευή ήταν η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», με δεύτερη το -νέο- επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε συμβεί το ακριβώς αντίθετο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Στο τρίτο σκαλοπάτι του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου διατηρήθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special Grand Prize», ενώ η νέα δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι», η βασισμένη στο μυθιστόρημα «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, αποτέλεσε την τέταρτη επιλογή της ημέρας.

Παρότι σε επανάληψη, η ιστορική -θρησκευτικού περιεχομένου- βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» στάθηκε στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, πίσω από το «Deal».

Ο «Τροχός της τύχης» πλασαρίστηκε στην έβδομη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων εκπομπών της ημέρας, στην οποία ξεχώρισαν, επίσης, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των Star και Alpha και το «Φως στο τούνελ».

