ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 03:29
02.03.2026 18:23

Αντιμετάθεση των βραδινών σειρών του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/2)

02.03.2026 18:23
tileorasi

Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών την Παρασκευή ήταν η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», με δεύτερη το -νέο- επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε συμβεί το ακριβώς αντίθετο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Στο τρίτο σκαλοπάτι του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου διατηρήθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special Grand Prize», ενώ η νέα δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι», η βασισμένη στο μυθιστόρημα «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, αποτέλεσε την τέταρτη επιλογή της ημέρας.

Παρότι σε επανάληψη, η ιστορική -θρησκευτικού περιεχομένου- βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» στάθηκε στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, πίσω από το «Deal».

Ο «Τροχός της τύχης» πλασαρίστηκε στην έβδομη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων εκπομπών της ημέρας, στην οποία ξεχώρισαν, επίσης, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των Star και Alpha και το «Φως στο τούνελ».

Διαβάστε επίσης:

Mega: «Έσπασε» το σερί παραμονής του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/2)

ΣΚΑΪ: Στο ντοκιμαντέρ (2/3) «Φάκελος 17Ν» η στρατολόγηση νέων μελών στα 80s, το Συκούριο, το χτύπημα με τον λοχία Σόντερς και το πολιτικά τεταμένο κλίμα της εποχής

Eurovision 2026: Μέτρα ασφαλείας αεροδρομίου στους χώρους του Διαγωνισμού

roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

